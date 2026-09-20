Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tại chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ"

Quang cảnh chương trình.

​Dự chương trình có đồng chí Lý Bình Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh; các nhà hảo tâm, doanh nghiệp; lãnh đạo xã Bản Lầu và đông đảo bà con, các em thiếu nhi trên địa bàn xã Bản Lầu.

​Chương trình mang đến cho các em nhỏ vùng cao biên giới Bản Lầu một đêm hội trăng rằm ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Đông đảo các em thiếu nhi đã hào hứng tham gia hoạt động rước đèn vui hội, hòa mình vào tiếng trống múa lân rộn rã cùng các tiết mục văn nghệ đón Trung thu vô cùng sôi động.

Đại biểu dự chương trình.

​Bên cạnh đó, các em thiếu nhi được nghe thư chúc mừng Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhận những phần quà ý nghĩa từ các đại biểu, trong đó, Sở Y tế và nhà máy Z121 trao 70 suất quà (mỗi suất gồm 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và balo đồ dùng học tập); Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 1 phòng học tin học với 10 máy tính, trị giá 200 triệu đồng; Tỉnh đoàn Lào Cai trao tặng 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng), 20 chiếc xe đạp và trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 300.000 đồng cùng một phần quà) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bản Lầu và nhiều phần quà ý nghĩa khác.

Nhiều phần quà dành tặng các em thiếu nhi.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 10 bộ máy tính cho học sinh Trường Tiểu học Bản Sen.

Tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

​Đêm hội Trung thu biên cương khép lại trong niềm hân hoan trọn vẹn với chương trình bắn pháo hoa mãn nhãn, để lại những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi nơi vùng đất biên cương.

Các em thiếu nhi tham gia rước đèn trung thu.