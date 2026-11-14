Nhiều phần quà, hoạt động nghĩa tình đến với thanh thiếu nhi vùng biên giới Đồng Tháp
Ngày 14/11, tại phường biên giới Thường Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần HUDECO tổ chức chương trình an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp.
Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần HUDECO và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà, công trình và nguồn lực an sinh xã hội thiết thực dành cho người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới.
Theo đó, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng; 400 suất khám, chữa bệnh.
Trao tặng 1 công trình Thắp sáng đường quê (trị giá 30 triệu đồng); 30 xe lăn dành cho người khuyết tật (trị giá 45 triệu đồng); 1.000 khăn quàng đỏ; 50 phần sữa cùng các dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho trẻ em… Tổng giá trị nguồn lực trao tặng tại chương trình hơn 510 triệu đồng.
Ngay sau chương trình, đại biểu, đoàn viên, thanh niên và đơn vị đồng hành triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương, như: khởi công 2 căn nhà; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 400 người dân; thực hiện khánh thành công trình Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời; tổ chức tập huấn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi; tham gia tuyên truyền cột mốc biên giới.
Dưới đây là hình ảnh tại chương trình an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-phan-qua-hoat-dong-nghia-tinh-den-voi-thanh-thieu-nhi-vung-bien-gioi-dong-thap-post1002626.html