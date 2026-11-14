Nhiều phần quà, hoạt động nghĩa tình đến với thanh thiếu nhi vùng biên giới Đồng Tháp

Ban tổ chức trao học bổng dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần HUDECO và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà, công trình và nguồn lực an sinh xã hội thiết thực dành cho người dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Theo đó, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng; 400 suất khám, chữa bệnh.

Trao tặng 1 công trình Thắp sáng đường quê (trị giá 30 triệu đồng); 30 xe lăn dành cho người khuyết tật (trị giá 45 triệu đồng); 1.000 khăn quàng đỏ; 50 phần sữa cùng các dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho trẻ em… Tổng giá trị nguồn lực trao tặng tại chương trình hơn 510 triệu đồng.

Ngay sau chương trình, đại biểu, đoàn viên, thanh niên và đơn vị đồng hành triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương, như: khởi công 2 căn nhà; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 400 người dân; thực hiện khánh thành công trình Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời; tổ chức tập huấn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi; tham gia tuyên truyền cột mốc biên giới.

Dưới đây là hình ảnh tại chương trình an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới:

Ban tổ chức trao tặng công trình "Nhà khăn quàng đỏ". (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ban tổ chức trao áo phao, phao bơi phòng, chống đuối nước trẻ em và tặng 1.000 khăn quàng đỏ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ban tổ chức trao công trình Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời tặng địa phương. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại diện người thân nhận xe lăn dành tặng người khuyết tật. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Chương trình tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 400 người dân. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Nghi thức khởi công công trình "Nhà khăn quàng đỏ". (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khánh thành công trình Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tham gia tuyên truyền cột mốc biên giới. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tập huấn kỹ năng bơi và phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)