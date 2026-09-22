Nhiều phần quà đến với học sinh xã Phước Hà dịp Tết Trung thu

Từ ngày 19 đến 22-9, với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền xã Phước Hà, các trường học, mạnh thường quân đã tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu và tặng quà cho học sinh trên địa bàn xã.

Tại các chương trình, chính quyền địa phương, nhà trường cùng các đơn vị tài trợ đã trao 338 phần quà cho 338 học sinh và 10 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi tại Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám; 420 suất quà và 230 suất ăn cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà.

Lãnh đạo xã Phước Hà tặng quà Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám.

Trẻ em xã Phước Hà nhận quà Trung thu.

Trẻ em xã Phước Hà xem các tiết mục biểu diễn trong dịp Trung thu.

Các chương trình vui Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với các em nhỏ trên địa bàn.