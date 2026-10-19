Nhiều ô tô đỗ trước chung cư bị đập phá trong đêm

Ngày 19/10, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè trước chung cư tại phường Thành Vinh bị đập vỡ kính.

Theo đó, hàng loạt ô tô bị vỡ kính cửa sổ, mảnh kính văng tung tóe xuống mặt đất. Đồ đạc bên trong một số xe bị xáo trộn, nghi do kẻ gian tìm kiếm tài sản. Khu vực bãi đỗ các xe nói trên không có camera giám sát.

Nhiều ô tô đỗ trước chung cư bị đập vỡ kính tại Nghệ An. Ảnh: Kim Long

Một chủ xe cho biết, sáng sớm 19/10, ông nhận được điện thoại thông báo ô tô bị đập vỡ kính. Khi đến kiểm tra phát hiện giấy tờ xe bị mất.

Đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, có 8 xe ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính. Qua kiểm tra ban đầu, nghi kẻ gian dùng vật nhọn tác động vào kính rồi giật cả tấm kính ra ngoài để lấy tài sản.

Kính xe ô tô bị vỡ nghi kẻ gian dùng vật nhọn tác động. Ảnh: Kim Long

Đại diện Ban Quản lý chung cư cho biết, có 8 xe ô tô thuộc nhiều hãng khác nhau bị đập vỡ kính. Ảnh: Kim Long

Việc nhiều phương tiện bị phá hoại trong cùng một đêm khiến các chủ xe bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Đến nay, chưa có thông tin chính thức về số tài sản bị mất, cũng như tổng mức thiệt hại của các phương tiện. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.