Nhiều ô tô đỗ sân chung cư ở Nghệ An bất ngờ bị đập vỡ kính hàng loạt

Lãnh đạo phường Thành Vinh xác nhận, có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa sổ bên tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên địa bàn. Hiện, Công an phường Thành Vinh đã có mặt ghi nhận hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Nhiều xe bị đập vỡ kính phía bên cửa ra vào ô tô.

Một người dân có xe bị đập vỡ kính cho biết, ông nhiều lần đỗ ô tô tại khu vực này, sáng nay nhận được điện thoại báo tin xe bị đập cửa kính. Khi kiểm tra, ông phát hiện giấy tờ xe đã bị lấy mất.

Kính bị đập vỡ văng xuống nền vỉa hè.

Còn chị K.H. cho biết mới mua xe được 2 tháng thì bất ngờ bị đập vỡ kính. Sáng 19/10, chị nhận được cuộc gọi của người dân thông báo ô tô bị phá hoại. Bên cạnh xe chị H. cũng có nhiều xe bị đập phá.

Công an phường Thành Vinh ghi nhận hiện trường ô tô bị đập vỡ kính.