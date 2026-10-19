Nhiều ô tô đỗ sân chung cư ở Nghệ An bất ngờ bị đập vỡ kính hàng loạt
Công an phường Thành Vinh, Nghệ An ghi nhận nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè một chung cư bị đập vỡ kính mở cửa ra vào của xe sáng ngày 19/10. Tại hiện trường, kính bị đập vỡ văng tung tóe dưới nền đất. Một số ô tô có cửa kính bên bị đập vỡ, đồ đạc bên trong bị xáo trộn.
Lãnh đạo phường Thành Vinh xác nhận, có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa sổ bên tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên địa bàn. Hiện, Công an phường Thành Vinh đã có mặt ghi nhận hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
Một người dân có xe bị đập vỡ kính cho biết, ông nhiều lần đỗ ô tô tại khu vực này, sáng nay nhận được điện thoại báo tin xe bị đập cửa kính. Khi kiểm tra, ông phát hiện giấy tờ xe đã bị lấy mất.
Còn chị K.H. cho biết mới mua xe được 2 tháng thì bất ngờ bị đập vỡ kính. Sáng 19/10, chị nhận được cuộc gọi của người dân thông báo ô tô bị phá hoại. Bên cạnh xe chị H. cũng có nhiều xe bị đập phá.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nhieu-o-to-do-san-chung-cu-o-nghe-an-bat-ngo-bi-dap-vo-kinh-hang-loat-179261019104354844.htm