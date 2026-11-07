Nhiều ô tô chạy trên cao tốc không giữ khoảng cách an toàn, CSGT khuyến cáo nóng

Ngày 7/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Thanh Hoá, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 phát hiện nhiều xe lưu thông với tốc độ cao nhưng không duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Hình ảnh camera ghi nhận nhiều phương tiện không giữ khoảng cách an toàn dù đường thoáng.

Hàng loạt hình ảnh ghi nhận phương tiện vi phạm cho thấy, nhiều ô tô con, xe khách, xe tải di chuyển nối đuôi nhau dù đường thoáng, khoảng cách giữa các xe không bảo đảm an toàn so với tốc độ đang lưu thông.

Đáng chú ý, theo Cục CSGT, tình trạng nêu trên diễn ra khá phổ biến, thể hiện sự chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn của các tài xế. Lý do là các xe chủ yếu chạy với tốc độ từ 70km/h - 90km/h, trong khi khoảng cách với xe liền trước chưa được 50m.

Hành vi điều khiển xe trên cao tốc không duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhất là nếu xe phía trước bất ngờ phanh gấp, gặp sự cố kỹ thuật, nổ lốp hoặc có chướng ngại vật, xe phía sau sẽ không đủ thời gian và khoảng cách để phanh, giảm tốc độ.

Để đảm bảo an toàn, CSGT khuyến cáo, tài xế không bám đuôi, không chạy quá gần xe phía trước và cũng không chủ quan cho rằng mình có thể phanh, xử lý kịp thời trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, người lái xe cần chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông. Đồng thời, luôn tập trung điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ.

Các xe chạy quá gần nhau dù có biển báo giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn. Hậu quả làm một người tử vong, 18 nạn nhân bị thương, 34 xe ô tô hư hỏng với thiệt hại tài sản tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng.

Về chế tài xử lý, Nghị định 168/2024 quy định, tài xế ô tô không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm) sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ hai điểm trên giấy phép lái xe.

Trong trường hợp vi phạm mà gây tai nạn giao thông, người lái xe sẽ bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.