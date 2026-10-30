Nhiều nước thành viên phản đối kế hoạch thuế năng lượng của EU

Cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên do Công ty Hungarian Gas Storage Ltd. vận hành tại làng Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các chính phủ cảnh báo rằng kế hoạch của Brussels vượt quá thẩm quyền, làm suy yếu độc lập quốc gia trong việc quản lý biểu giá và biểu phí mạng lưới điện.

Đề xuất của EC nhằm mục tiêu thúc đẩy điện khí hóa, khuyến khích doanh nghiệp và hộ gia đình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng bị trầm trọng thêm bởi xung đột Iran, giá điện tại châu Âu đã cao gấp đôi so với Mỹ và Trung Quốc. Hầu hết các nước thành viên phản đối cho rằng chính sách thuế phải được xử lý qua đợt sửa đổi Chỉ thị Thuế năng lượng với nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối, thay vì thông qua cơ chế đa số vượt trội như đề xuất của EC.

Sự phản đối gay gắt nhất tập trung vào việc EC muốn thiết lập quy tắc chung về phí mạng lưới điện trên toàn khối. Nhiều quốc gia như Italy, Pháp, Đức và Phần Lan cho rằng vấn đề này vi phạm nguyên tắc phân quyền và không phản ánh được sự khác biệt giữa cấu trúc năng lượng của từng nước thành viên. Tuy nhiên, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen đã bảo vệ lập trường EC, khẳng định đề xuất vững chắc về mặt pháp lý và sẽ mang lại lợi ích giảm hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùng.

Sự rạn nứt chính trị này diễn ra song song với tình trạng suy giảm niềm tin của người dân châu Âu đối với các chính sách xanh của khối. Theo khảo sát quốc tế mới được Mandate Research công bố cùng ngày, dù phần lớn người dân tại 10 quốc gia lo ngại về biến đổi khí hậu, mục tiêu Net Zero 2050 lại bị xếp vào nhóm ưu tiên thấp nhất. Tại Hà Lan, 54% người biểu quyết cho rằng các chính sách môi trường đã làm xấu đi đời sống của họ. Tỷ lệ này cũng ở mức từ 44% đến 46% tại Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hungary. Nhiều cuộc biểu tình chống bão giá đã nổ ra thời gian gần đây ở Paris, Brussels, Rome và Lisbon khi chi phí sinh hoạt tăng vọt.

Mặc dù người dân vẫn ủng hộ năng lượng tái tạo như một giải pháp hạ hóa đơn tiền điện và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, sự lo lắng về lộ trình chuyển đổi của EU đang gia tăng. Nhiều chính phủ, do Italy cùng nhóm Visegrad (gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia) và Hy Lạp dẫn đầu, đã kiến nghị hoãn mở rộng hệ thống mua bán phát thải ETS2 sang lĩnh vực giao thông và nhà ở đến năm 2030 để tránh tạo thêm áp lực tài chính.

Trong khi Pháp và liên minh hạt nhân đòi hỏi sự trung lập về công nghệ cho năng lượng hạt nhân, các nước như Thụy Điển và CH Cyprus đang kêu gọi một khung chính sách sau năm 2030 thực tế, đơn giản và linh hoạt hơn. Tiến trình đàm phán này đang đặt các chính phủ châu Âu vào một bài toán chính trị nan giải. Người dân đòi hỏi năng lượng giá rẻ ngay lập tức, trong khi các khoản đầu tư hạ tầng xanh chỉ mang lại kết quả sau nhiều năm.