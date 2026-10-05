Nhiều nước OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu
Ngày 4/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Saudi Arabia (Arập Xêút), Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9/2026 cho tháng 11/2026.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nhieu-nuoc-opec-nhat-tri-giu-nguyen-san-luong-dau/7338.html