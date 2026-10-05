Nhiều nước OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu

OpenAI cho rằng xã hội nên chấp nhận một số rủi ro từ AI để đổi lấy những lợi ích lớn mà công nghệ này mang lại. Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman khẳng định AI nên được phổ biến rộng rãi thay vì giao cho một số ít tổ chức kiểm soát.