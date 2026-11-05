Nhiều nước khuyến nghị tích trữ nhu yếu phẩm: Việt Nam lên tiếng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 5/11. Ảnh: Việt Linh.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 5/11, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở nhiều nước châu Âu, cũng như việc một số quốc gia khuyến khích người dân dự trữ nhu yếu phẩm để ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan. Theo người phát ngôn, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng, không còn giới hạn ở dữ liệu và hệ thống thông tin mà còn có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân.

“Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cho rằng việc bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Liên quan đến việc một số quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bà Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu những biện pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Các biện pháp được xem xét bao gồm nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi sự cố xảy ra. Người phát ngôn đồng thời lưu ý việc triển khai cần tránh để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra và xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới, đồng thời nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Đề cập vai trò của Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, bà Phạm Thu Hằng nhắc lại việc Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, thường được gọi là Công ước Hà Nội. Qua đó, Việt Nam khẳng định cam kết tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác quốc tế nhằm phòng, chống tội phạm mạng.

“Quan điểm của Việt Nam là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó. Việc bảo đảm an ninh mạng cần gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và đời sống của người dân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.