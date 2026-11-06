Nhiều nước khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm 72 giờ: Việt Nam ứng phó thế nào?

Liên minh châu Âu (EU), Canada, Anh và Nhật Bản đang đẩy mạnh khuyến cáo người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, bảo đảm khả năng tự ứng phó trong ít nhất 72 giờ đầu khi xảy ra khủng hoảng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại một cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Khánh

Những khuyến cáo này nhằm giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố kỹ thuật, tấn công mạng hoặc tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và các dịch vụ thiết yếu.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 5-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan và sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo bà Phạm Thu Hằng, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng có thể tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức; đồng thời chú trọng bảo đảm an ninh mạng đối với những hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc nghiên cứu các biện pháp ứng phó cần gắn với nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Trên thực tế, trong công tác phòng, chống thiên tai, người dân đã được khuyến cáo chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng cần thiết; đồng thời theo dõi cảnh báo thời tiết, chủ động phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Các gia đình nên dự phòng thực phẩm bảo quản dài ngày, nước uống, thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu, đèn pin, pin dự phòng và giấy tờ quan trọng. Việc chuẩn bị cần căn cứ số lượng thành viên, nhu cầu sử dụng và điều kiện sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra, thay thế những vật dụng đã hết hạn.

Chủ động dự phòng nhu yếu phẩm là giải pháp thiết thực giúp mỗi gia đình tăng khả năng tự ứng phó, bảo vệ bản thân và giảm áp lực cho lực lượng cứu hộ khi tình huống khẩn cấp xảy ra.