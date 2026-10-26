Nhiều nước khẳng định tăng cường hợp tác với Brazil trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Lula da Silva

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trong chiến dịch vận động tranh cử ở Sao Paulo ngày 24/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Lula, Điện Kremlin đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Brazil trong thúc đẩy quan hệ song phương với Nga cũng như cho sự tiến bộ của khối BRICS mà hai nước là thành viên. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ca ngợi chiến thắng của ông Lula là một chiến thắng cho “dân chủ và chủ nghĩa đa phương”.

Trong một bài đăng trên X, bà von der Leyen nhấn mạnh: “Quan hệ đối tác của châu Âu với Brazil đang phát triển mạnh mẽ”. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thì ca ngợi việc đồng minh cánh tả người Brazil tái đắc cử tổng thống là sự khởi đầu cho một "cuộc trở lại của phe tiến bộ".

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders chúc mừng ông Lula về chiến thắng “phi thường”, nhấn mạnh rằng "Ông Lula đã đứng lên bảo vệ người lao động và nền dân chủ Brazil - và sẽ tiếp tục làm như vậy trong 4 năm tới".

Từ châu Á, Trung Quốc gửi lời chúc mừng ông Lula da Silva tái đắc cử, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với quốc gia Nam Mỹ. Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hiện là chủ tịch khối BRICS, đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đa phương giữa Ấn Độ và Brazil.

Các lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh cũng dành nhiều lời chúc gửi tới ông Lula da Silva. Tổng thống Peru Keiko Fujimori gọi kết quả bầu cử là "ngày dân chủ" ở Brazil và chúc mừng ông Lula về chiến thắng. Trên mạng xã hội X, bà Fujimori tái khẳng định sẵn sàng tăng cường liên minh chiến lược, hội nhập, hợp tác và phát triển bền vững khu vực Amazon mà hai nước cùng chia sẻ, vì lợi ích của cả hai dân tộc.

Về phần mình, Tổng thống Chile Jose Antonio Kast nhấn mạnh Chile và Brazil có "tương lai tươi sáng chung", trong khi Tổng thống Ecuador Daniel Noboa kêu gọi nhà lãnh đạo cánh tả Brazil hợp tác trong nhiệm kỳ thứ 4 của ông.

Ông Lula sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ tư từ ngày 5/1/2027. Chiến thắng của ông được xem là dấu mốc đáng chú ý trong bối cảnh nhiều lực lượng trung hữu và cánh hữu tại Mỹ Latinh đang gia tăng ảnh hưởng. Kết quả bầu cử được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của Brazil trong thời gian tới, đồng thời tác động đến các nỗ lực hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia Mỹ Latinh.