Nhiều nước kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz
Ngày 24/9, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu ra tuyên bố chung nhấn mạnh các hoạt động của Iran gây gián đoạn vận tải tại Eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức lưu thông qua Eo biển này, không áp đặt những khoản phí hoặc điều kiện trái pháp luật đối với tàu thuyền.
Tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York theo sáng kiến của Bahrain. Các nước cho rằng những diễn biến tại Eo biển Hormuz và khu vực Biển Đỏ đang đe dọa quyền tự do hàng hải, an ninh năng lượng và hoạt động thương mại quốc tế. Tuyên bố yêu cầu không sử dụng tàu thuyền và thuyền viên làm công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ đối với tính mạng của những người làm việc trên biển.
Tuyên bố chung cũng đề cập đến tác động kinh tế và nhân đạo của tình trạng gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng. Dẫn cảnh báo trước đó của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, các nước cho rằng những cuộc khủng hoảng này có thể đẩy giá cả nhiều hàng hóa tăng cao, gây sức ép đối với nguồn cung lương thực và ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Theo Bộ Ngoại giao Bahrain, giải pháp ngoại giao với Iran vẫn có thể đạt được và luôn là lựa chọn được ưu tiên.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhieu-nuoc-keu-goi-khoi-phuc-tu-do-hang-hai-tai-eo-bien-hormuz-a497969.html