Nhiều nước kêu gọi khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz

Tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York theo sáng kiến của Bahrain. Các nước cho rằng những diễn biến tại Eo biển Hormuz và khu vực Biển Đỏ đang đe dọa quyền tự do hàng hải, an ninh năng lượng và hoạt động thương mại quốc tế. Tuyên bố yêu cầu không sử dụng tàu thuyền và thuyền viên làm công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ đối với tính mạng của những người làm việc trên biển.

Tuyên bố chung cũng đề cập đến tác động kinh tế và nhân đạo của tình trạng gián đoạn các tuyến vận tải biển quan trọng. Dẫn cảnh báo trước đó của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, các nước cho rằng những cuộc khủng hoảng này có thể đẩy giá cả nhiều hàng hóa tăng cao, gây sức ép đối với nguồn cung lương thực và ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Theo Bộ Ngoại giao Bahrain, giải pháp ngoại giao với Iran vẫn có thể đạt được và luôn là lựa chọn được ưu tiên.

R.G