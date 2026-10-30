Nhiều nước EU phản đối kế hoạch đánh thuế khí đốt cao hơn điện

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại cuộc họp ngày 29/10 của các bộ trưởng năng lượng EU ở Luxembourg, 13 quốc gia gồm Đức, Italy, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Phần Lan, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Romania, Croatia, Latvia, Estonia và Malta đã kêu gọi loại bỏ các điều khoản gây tranh cãi trong đề xuất của EC.

Đề xuất trên nằm trong nỗ lực của EC nhằm khuyến khích các hộ gia đình và doanh nghiệp chuyển sang sử dụng điện năng thay thế nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh nhu cầu điện từ các ngành công nghiệp, trung tâm dữ liệu, hệ thống bơm nhiệt và xe điện ngày càng tăng. Tuy nhiên, chi phí mở rộng và vận hành hệ thống lưới điện ngày càng lớn đang đẩy chi phí sử dụng điện lên cao, gây áp lực cho người tiêu dùng.

Áp lực giảm giá năng lượng tại châu Âu càng gia tăng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn do xung đột liên quan đến Iran. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức hồi tháng 2 vừa qua, lãnh đạo EU đã cam kết giảm giá năng lượng, trong đó có biện pháp điều chỉnh thuế theo hướng ưu đãi điện năng hơn khí đốt tự nhiên.

Tuy nhiên, một số nước thành viên cho rằng chính sách thuế năng lượng cần được xem xét trong khuôn khổ sửa đổi Chỉ thị Thuế Năng lượng của EU, vốn đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối, thay vì áp dụng cơ chế bỏ phiếu đa số đủ điều kiện như đề xuất của EC. Bộ trưởng Năng lượng Thụy Điển Ebba Busch cũng nhấn mạnh không thể áp dụng một cơ chế biểu giá chung cho tất cả các nước do sự khác biệt về hệ thống lưới điện.

Trong khi Tây Ban Nha, Đan Mạch và Luxembourg ủng hộ định hướng của EC nhưng đề nghị có sự linh hoạt trong thực hiện, Pháp đề xuất một phương án trung dung, theo đó cần bảo đảm cơ sở pháp lý và cân nhắc áp dụng các biện pháp trong những hoàn cảnh cụ thể, chẳng hạn khi xảy ra khủng hoảng khí đốt.

Bất đồng lớn nhất hiện nay tập trung vào đề xuất trao cho EC quyền thiết lập các quy tắc chung về cách tính phí sử dụng lưới điện trên toàn EU mà không cần xin phê chuẩn riêng từ các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu mỗi khi điều chỉnh. Nhiều nước lo ngại cơ chế này sẽ làm suy yếu quyền tự chủ của các cơ quan quản lý quốc gia, đồng thời trao quá nhiều thẩm quyền cho Brussels trong những vấn đề vốn thuộc phạm vi quyết định của từng nước.

Ireland, nước đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU và trung gian cho các cuộc đàm phán, đang đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về vấn đề phí lưới điện vào tháng 12 tới.