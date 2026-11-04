Nhiều nước đặt giới hạn tuổi sử dụng mạng xã hội

Biểu tượng Facebook tại Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những lo ngại về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần, sự phát triển và an toàn của thanh thiếu niên đang thúc đẩy nhiều quốc gia áp dụng hoặc xem xét các biện pháp hạn chế người dùng theo độ tuổi.

Hiện có hơn 20 quốc gia đã ban hành hoặc đang nghiên cứu các biện pháp kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của nhóm đối tượng này.

Australia là quốc gia đầu tiên triển khai lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ tháng 12/2025. Các nền tảng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn người dùng dưới độ tuổi này tạo tài khoản có thể bị phạt tới 49,5 triệu AUD (khoảng 34,56 triệu USD).

Sau Australia, nhiều nước cũng thúc đẩy các biện pháp tương tự. Tại châu Âu, Anh dự kiến cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2027; Hy Lạp dự kiến áp dụng lệnh cấm đối với người dưới 15 tuổi, trong khi Áo đã quyết định hạn chế người dưới 14 tuổi.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đang xem xét khuôn khổ pháp lý chung nhằm hạn chế trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội tại 27 nước thành viên.

Tại châu Á, Indonesia và Malaysia đã triển khai biện pháp hạn chế người dưới 16 tuổi, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng giới hạn dưới 15 tuổi. Brazil yêu cầu người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội phải có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp.

Các biện pháp trên xuất phát từ lo ngại thanh thiếu niên có thể bị ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần, thói quen sinh hoạt, đồng thời tiếp xúc với nội dung độc hại, thông tin sai lệch và hành vi quấy rối, bắt nạt trên mạng.

Tuy nhiên, việc hạn chế cũng làm dấy lên tranh luận về quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin và khả năng thực thi.

Tại Pháp, Hội đồng Hiến pháp từng bác bỏ dự luật cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội do lo ngại hạn chế quá mức các quyền cơ bản của trẻ em.

Trong khi đó, khảo sát tại Australia cho thấy một số trẻ vẫn có thể tiếp tục truy cập mạng xã hội sau khi lệnh cấm được áp dụng.

Trong xu hướng này, Hàn Quốc cũng bắt đầu xem xét các biện pháp tương tự. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại cuộc họp Nội các ngày 3/11, Tổng thống Lee Jae Myung đã đề cập các chính sách hạn chế mạng xã hội đối với thanh thiếu niên tại châu Âu, Australia và Canada, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, thảo luận phương án áp dụng phù hợp./.