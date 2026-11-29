(Ảnh minh họa: Just Rights for Children)

Chiến dịch Thế giới không còn nạn tảo hôn (CMFW), do mạng lưới xã hội dân sự Just Rights for Children khởi xướng, đã tổ chức các cuộc tuần hành, mít-tinh thắp nến và các hoạt động cộng đồng để kỷ niệm ngày này tại các nước châu Phi như Benin, Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Kenya, Malawi và Tanzania.

Trên thế giới, hơn 100 quốc gia đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày này, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng, sinh viên và người dân để tiếp thêm sức sống cho chiến dịch chống nạn tảo hôn.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt vào ngày 4/9/2026, lấy ngày 27/11 là Ngày Quốc tế Xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân ép buộc, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nỗ lực toàn cầu nhằm xóa bỏ hủ tục và bảo đảm trẻ em có quyền tự do trưởng thành, học tập và phát huy hết khả năng của mình.

Ông Bhuwan Ribhu, nhà sáng lập tổ chức Just Rights for Children, cho biết việc nâng cao nhận thức về các hủ tục gây hại, làm suy yếu phúc lợi của trẻ em là chìa khóa để hiện thực hóa sự công bằng và gắn kết xã hội.

Ông Bhuwan Ribhu phát biểu tại thủ đô Nairobi của Kenya: “Ngày Quốc tế này là lời tuyên bố về quyết tâm chung của chúng ta nhằm xóa bỏ nạn tảo hôn. Việc huy động lực lượng mà chúng ta đã chứng kiến ​​hôm nay cho thấy sự thay đổi là có thể. Giờ đây, chúng ta phải biến sự đoàn kết chưa từng có này thành hành động thực tế”.

Theo ông Ribhu, các chiến dịch phối hợp giữa các nhóm vận động hành lang và các chính phủ cho đến nay đã ngăn chặn được 650.000 trường hợp tảo hôn, trong bối cảnh lời kêu gọi ban hành luật trừng phạt nghiêm để chấm dứt hủ tục có hại này ngày càng mạnh mẽ hơn.