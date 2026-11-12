Nhiều nước châu Âu bị đe dọa đánh bom, hơn 6.300 trường học tại Italia bị ảnh hưởng

Các trường học trên khắp nước Italia nhanh chóng đóng cửa sau khi nhận được đe dọa đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ngày 11/11, sau khi nhận được đe dọa, các trường học trên khắp Italia nhanh chóng đóng cửa, nhiều phụ huynh phải bỏ dở công việc để đến đón con. Bản sao email đe dọa mà Reuters xem được cho thấy người gửi còn dọa tấn công Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Bà Meloni cho biết các đe dọa này không gây nguy hiểm, cảnh sát và các cơ quan chức năng đang theo dõi sát tình hình.

Cùng thời điểm, một số trường học ở Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland cũng nhận email đe dọa tương tự từ nước ngoài. Nhà chức trách xác định đây là trò đùa nên hoạt động giảng dạy không bị ảnh hưởng.

Thời gian gần đây, châu Âu liên tiếp xảy ra các vụ đe dọa và tấn công mạng nhằm vào siêu thị, ngân hàng máu, giao thông hàng không và các cơ quan phát thanh, truyền hình. Một số quan chức châu Âu nghi ngờ đây là chiến dịch nhằm gây xáo trộn đời sống tại các nước ủng hộ Ukraine. Nga bác bỏ liên quan và cho rằng phương Tây đang tìm cách “bôi nhọ” Moscow.

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