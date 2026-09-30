Nhiều nơi ở TPHCM và Nam bộ có khả năng mưa lớn trong chiều, tối 30-9

Trưa 30-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, từ đêm 29 đến sáng 30-9, khu vực Nam bộ và TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng sau một ngày nắng gắt. Nhiều nơi có mưa to đến rất to, kèm dông, sấm sét.

Mưa lớn khiến đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoạn giao đường Song Hành, xã Bà Điểm (TPHCM), ngập cục bộ sáng 30-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN - KIÊN CƯỜNG

Về nguyên nhân, do Nam bộ đang chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ mờ ở mặt đất kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao. Gió Đông đẩy ẩm từ biển vào đất liền, giúp quá trình bão hòa hơi nước diễn ra nhanh. Hệ thống thời tiết này tạo điều kiện cho mây đối lưu tầng thấp phát triển và tồn tại lâu, gây mưa vừa, mưa to kèm dông, sấm sét.

Trong chiều, tối và đêm 30-9, khu vực Nam bộ và TPHCM nhiều khả năng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày 1 và 2-10, nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn tồn tại. Do đó, thời tiết Nam bộ và TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối và đêm. Một số nơi có mưa to kèm sét. Riêng ngày 1-10, một số khu vực, nhất là ven biển, có khả năng xuất hiện mưa rào vào buổi sáng.

Triều cường còn ở mức cao Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực Nam bộ đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch và hiện còn ở mức cao. Tại TPHCM, đỉnh triều cao nhất ngày tại Nhà Bè đạt 1,6m, ở mức báo động 3. Tại Phú An, đỉnh triều đạt 1,56m, thấp hơn báo động 3 là 0,04m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều đạt 1,68m, cao hơn báo động 3 là 0,08m. Tại khu vực sông Cửu Long, đỉnh triều cao nhất ngày tại Cần Thơ đạt 2,23m, cao hơn báo động 3 là 0,23m. Tại Mỹ Thuận, đỉnh triều đạt 2,08m, cao hơn báo động 3 là 0,28m. Trong những ngày tới, đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm ở TPHCM và Nam bộ sẽ xuống chậm, vẫn ở mức cao trong 2-3 ngày đầu, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều tại các trạm ở mức báo động 1 đến báo động 2 có khả năng duy trì đến hết ngày 2 hoặc 3-10.