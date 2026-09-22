Nhiều nơi ở Nhật Bản ngập sâu vì mưa bão

Khu dân cư ở Sakura, Nhật Bản bị ngập do mưa lớn do bão Dujuan. Ảnh: KYODO/Reuters.

Các vụ sạt lở diễn ra chủ yếu ở khu vực Kanagawa và Chiba. Tại thành phố Yokosuka thuộc vùng Kanto, bùn đất tràn vào khu vực dân cư, cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ ngoài 60 tuổi. Ba nạn nhân thiệt mạng còn lại có độ tuổi từ 50 đến 80.

Tại thành phố Miura, tỉnh Kanagawa (phía nam thủ đô Tokyo), lực lượng cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm một người mất tích trong một ngôi nhà bị đất đá vùi lấp.

Sau khi cơn bão di chuyển về phía đông bắc và rời khỏi Nhật Bản, người dân địa phương cũng đã bắt tay vào việc dọn dẹp lớp bùn đất dày đặc trên các tuyến đường.

Về tình hình thiệt hại cơ sở hạ tầng, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xác nhận trên trang web chính thức rằng hiện có khoảng 45.000 hộ gia đình trong khu vực đang phải sống trong cảnh mất điện.

Bão Dujuan là hiện tượng thời tiết cực đoan mới nhất trong một năm chứng kiến sự gia tăng bất thường của các trận mưa lớn, lũ lụt và bão nhiệt đới tấn công nhiều khu vực trên toàn cầu, từ Đông Á đến Bắc Mỹ và châu Âu.

Riêng tại Nhật Bản, hồi tháng trước, mưa lớn cũng đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại tỉnh Chiba, khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại sân bay quốc tế Narita. Theo truyền thông địa phương, trận lụt tháng trước đã khiến hơn 10.000 chiếc ô tô bị hư hỏng hoàn toàn.