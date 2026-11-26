Hiện chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, cảnh báo người dân không đi qua những khu vực ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

Ngày 26/11, thông tin từ UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, địa bàn liên tục có mưa rất lớn. Lượng mưa đo được trong 24 giờ lên tới 398mm, khiến mực nước dâng cao, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập.

Nhiều tuyến đường ở Lý Sơn bị ngập khiến đất, đá tràn ra đường.

Đáng chú ý, tại khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Nhiều khu vực đồng ruộng bị ngập úng, trong khi phía dưới có các giếng, hố sâu và công trình thoát nước. Những vị trí này bị nước mưa che khuất, khiến người đi đường khó nhận biết, tiềm ẩn nguy cơ sụt, trượt và tai nạn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết; tuyệt đối không đi qua những đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn.

Người dân cũng được cảnh báo đặc biệt chú ý các khu vực có cống thoát nước, miệng cống, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước che khuất để tránh nguy cơ sụt xuống hố, trượt ngã hoặc bị nước cuốn trôi.

Người dân cùng lực lượng chức năng lên phương án ngăn nước.

Cùng với việc phát đi cảnh báo, chính quyền địa phương đang triển khai các phương án ứng phó mưa lớn, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc khu Lý Sơn cũng giao hiệu trưởng các trường chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình thực tế, hạn chế việc đi lại trong thời điểm nhiều tuyến đường bị ngập.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết.

Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu được yêu cầu phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát những khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và chia cắt.

Các lực lượng tổ chức chốt chặn tại những tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn; kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước sâu, nước chảy xiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất và hậu cần; xây dựng phương án sơ tán người dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.