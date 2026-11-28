Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân cấp quốc gia năm 2026 tại Quảng Ninh ngày 24/4/2026. (Ảnh nhandan.vn)

Bộ Nội vụ cho biết, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) diễn ra từ ngày 1-31/5/2026 với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, phong phú.

Chương trình được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đổi mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động và các hoạt động trọng điểm trong Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026.

Ngày 24/4/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 tại Cung Quy hoạch, hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, với sự tham dự của 1.000 đại biểu.

Lễ phát động và các hoạt động trọng điểm được chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức trang nghiêm, thiết thực, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, cộng đồng nhân dân; có sự chỉ đạo thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp từ trung ương tới địa phương, các ngành trong việc quan tâm chăm lo tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động được quan tâm là thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động. Trên cả nước, hơn 15.400 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động được các cấp, các ngành tổ chức thăm hỏi, động viên. Một số thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức được nhiều đoàn thăm hỏi như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

Trên cả nước, hơn 15.400 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động được các cấp, các ngành tổ chức thăm hỏi, động viên.

Tại các cơ quan trung ương, các bộ, ngành đã xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Một số bộ, ngành có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng cụ thể.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tham mưu, đề xuất xây dựng chủ đề, kế hoạch, tổ chức Tháng hành động; chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn, tổng công ty đẩy mạnh công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, khung pháp lý trong công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội rà soát, sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản thi hành; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá bảo đảm chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Năm 2026, Việt Nam là nước chủ nhà được giao đăng cai và đã tổ chức thành công Hội nghị ASEAN OSH NET về an toàn vệ sinh lao động tại thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ cũng chú trọng đổi mới và đẩy mạnh các hình thức thông tin, truyền thông về an toàn vệ sinh lao động cả trực tiếp và trên các nền tảng số, mạng xã hội như xây dựng, phát hành các thông điệp, cảnh báo, phóng sự, tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; xây dựng và phát hành các bộ công cụ mẫu gồm các video hướng dẫn kỹ năng và tiểu phẩm vui về thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ kiểm soát tự động từ sớm, từ xa để phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động phát trên các nền tảng mạng xã hội; xây dựng và phát hành hơn 4.000 tờ rơi, tranh áp-phích tuyên truyền về chủ đề của Tháng hành động; tổ chức các đoàn phóng viên đi thực tế doanh nghiệp; phối hợp cơ quan báo, đài, tạp chí xây dựng, phát hàng trăm tin, bài, chuyên mục về an toàn, vệ sinh lao động tuyên truyền trong Tháng hành động.

Bộ Nội vụ cũng tổ chức đối thoại định kỳ trực tiếp và trực tuyến Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan quản lý nhà nước với sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Bộ Y tế cho biết, các đơn vị trong ngành y tế đã tổ chức hơn 4.400 hoạt động hưởng ứng, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức 456 hội nghị, hội thảo chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tổ chức 2.464 cuộc tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí; xây dựng, in ấn và cấp phát gần 122 nghìn ấn phẩm về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức 1.494 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ với sự tham gia của 19.561 người tham dự; tổ chức 739 cuộc thi an toàn vệ sinh viên giỏi với 6.376 an toàn vệ sinh viên tham dự cuộc thi.

Trong Tháng hành động, đã có hơn 260 nghìn lao động được khám sức khỏe định kỳ tại gần 4.400 đơn vị. Có 3 địa phương thực hiện khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 10.058 người (gồm Phú Thọ, Đồng Nai và thành phố Cần Thơ); tổ chức 6.222 cuộc quan trắc môi trường lao động cho 6.222 cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tại Bộ Quốc phòng, toàn quân tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp hơn 670 cuộc với số lượng 267.903 người; tổ chức hơn 600 cuộc tọa đàm, phỏng vấn, viết tin bài đăng trên các phương tiện truyền thông; treo băng-rôn, khẩu hiệu 11.212 chiếc; xây dựng 6.369 ấn phẩm các loại; tổ chức 1.215 lớp tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng lao động với sự tham gia của 145.302 người. Các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tổ chức 372 cuộc kiểm tra tại 918 đơn vị, 3.527 cuộc tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, 238 lượt quan trắc môi trường lao động tại 818 đơn vị với 11.114 mẫu môi trường lao động;

Bộ Công an tổ chức 192 tọa đàm, hội thảo về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 5.800 cán bộ chiến sĩ; đăng hơn 1.000 lượt phóng sự, tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; treo khoảng 1.300 băng-rôn, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, khu vực lao động, sản xuất; thực hiện 872 lần tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động trên hệ thống phát thanh nội bộ tại các đơn vị làm việc và trực tuyến trên mạng internet.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 208 lớp tập huấn hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ cho 21.279 người tham dự; tập huấn về phòng, chống tai nạn thương tích cho 6.125 người tham dự. Các doanh nghiệp trong công an nhân dân đã tổ chức huấn luyện về sơ cấp cứu cho 522 người, huấn luyện về an toàn lao động cho 792 người, huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy cho 1.021 người.

Các cấp công đoàn công an nhân dân tổ chức 94 hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và Tháng Công nhân, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Bộ Công thương tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 504 đơn vị, cơ sở qua đó phát hiện có 196 vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức 721 cuộc tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, rà soát phát hiện hơn 4.649 nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, 1.450 nội quy, quy trình được xây dựng, bổ sung; tổ chức 1.187 lớp tập huấn, huấn luyện cho 108.616 lượt người; tổ chức gần 260 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động với gần 39.000 người tham gia, trong đó huấn luyện cho người lao động không theo hợp đồng lao động là 4.163 người.

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, trong Tháng hành động, các cấp công đoàn phát động 2.850 phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động với 2.194.526 lượt người tham gia. Toàn hệ thống ghi nhận 73.140 sáng kiến, giải pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các cấp công đoàn tổ chức 14.197 cuộc đối thoại, diễn đàn với sự tham gia của hơn 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động; tiếp nhận 20.742 ý kiến, kiến nghị; đã phối hợp giải quyết 18.413 kiến nghị.

Trong quý II năm 2026, hơn 19.800 cuộc thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động đã được tổ chức trên toàn quốc.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung tại các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, qua đó hơn 1.700 vi phạm về an toàn vệ sinh lao động được phát hiện; gần 22.000 nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động được nhận diện và hơn 7.000 nội quy, quy trình làm việc an toàn đã được các doanh nghiệp xây dựng, ban hành và niêm yết tại nơi làm việc.

Trong quý II năm 2026, hơn 19.800 cuộc thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động đã được tổ chức trên toàn quốc.

Cùng với đó, hơn 1,6 triệu lượt người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025); trong đó, huấn luyện hơn 11.500 lượt người lao động trong khu vực không có hợp đồng lao động. Một số địa phương triển khai tốt hoạt động này như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Ở cấp địa phương, hưởng ứng Tháng hành động, cả nước có gần 3.500 cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thi an toàn vệ sinh viên giỏi đã thu hút gần 370.000 lượt lao động và người dân tham gia. Các tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên hơn 12.000 nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - con số này ghi nhận mức tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.