Nhiều nhóm hàng hóa có doanh thu bán lẻ tăng

Nhiều nhóm hàng có doanh thu bán lẻ tăng so với cùng kỳ năm trước, gồm: xăng, dầu các loại; gỗ và vật liệu xây dựng; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình; vật phẩm văn hóa, giáo dục; hàng may mặc; lương thực, thực phẩm; ô tô các loại…

Thời gian qua, hoạt động bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố diễn ra khá sôi động. Các doanh nghiệp, siêu thị và cơ sở kinh doanh triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng. Cùng với đó, các hoạt động kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối tiếp tục được các sở, ngành, đơn vị liên quan chú trọng. Qua đó góp phần mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm thu hút người tiêu dùng, nâng cao doanh thu.