Nhiều nhóm cổ phiếu phục hồi, VN-Index vẫn mất mốc 1.700 điểm

Dù nhiều nhóm cổ phiếu phục hồi, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và nguyên vật liệu, nhưng áp lực giảm từ nhóm bất động sản, bảo hiểm và năng lượng vẫn khiến VN-Index mất mốc 1.700 điểm.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch, VN-Index dừng ở mức 1.699,62 điểm, giảm 11,1 điểm (-0,65%).

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 624,37 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.939,63 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khớp lệnh đạt hơn 10.474 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá với 154 mã tăng, 72 mã đứng giá và 141 mã giảm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhóm bất động sản. Ảnh: VietstockFinance

Cụ thể, các mã HPG, STB, HVN, CTG, GVR, MSB, MBB, OCB, VIB và SSI đóng góp tích cực, giúp VN-Index tăng tổng cộng 5,01 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC, BSR, GAS, VPB, BVH, BID, VCB, VHM, HDB và GMD lấy đi 16,55 điểm của chỉ số.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm 2,17%, với nhiều mã như VIC, VHM, KSF, BCM, NVL, KDH và PDR đi xuống. Nhóm bảo hiểm giảm 3,32%, năng lượng giảm 1,63%.

Ở chiều tích cực, nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng 0,74%, ngân hàng tăng 0,12% và nguyên vật liệu tăng 1,96%. Nhóm phần mềm cũng tăng 0,28%. Riêng nhóm VN30 tăng 2,19 điểm (+0,12%), lên 1.815,6 điểm, cho thấy diễn biến phân hóa giữa nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ số chung.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 497 tỷ đồng trên cả ba sàn. MBB bị bán ròng mạnh nhất với 254,9 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với 219,12 tỷ đồng và VIC với 114,11 tỷ đồng. Ở chiều mua, HPG được mua ròng 227,19 tỷ đồng, SHB 125,37 tỷ đồng và VHM 119,13 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index tăng 0,87 điểm (+0,35%), lên 251,42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 36,87 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 613,71 tỷ đồng.

Tại UPCoM, UPCoM-Index tăng 0,1 điểm (+0,08%), lên 122,05 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 20,13 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 353,93 tỷ đồng.

Như vậy, trong khi VN-Index giảm điểm, hai chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index vẫn giữ được sắc xanh.