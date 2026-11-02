Nhiều nhóm cổ phiếu đồng loạt suy yếu

VN-Index dừng ở mức 1.710,72 điểm, giảm 30,9 điểm.

Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và dầu khí, khiến các chỉ số đồng loạt giảm điểm. Thanh khoản trên sàn thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch, VN-Index dừng ở mức 1.710,72 điểm, giảm 30,9 điểm (-1,77%). Tổng giá trị giao dịch đạt 18.577,22 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 15.840,07 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 877,46 triệu cổ phiếu.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm giá. Toàn sàn có 281 mã giảm, trong đó 14 mã giảm sàn; chiều tăng chỉ có 46 mã. Nhóm VN30 chịu sức ép lớn khi chỉ số giảm 2,24%. Trong phần lớn thời gian giao dịch, 29/30 cổ phiếu trong nhóm giảm giá, chỉ VJC giữ được sắc xanh. Đến phiên ATC, VIC được kéo tăng 0,41%, góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index.

Nhóm ngân hàng tạo áp lực đáng kể lên thị trường khi giảm gần 3%. Trong đó, VCB và BID cùng mất hơn 4%; VPB giảm 6,1%, LPB và OCB giảm hơn 4%. Các mã ACB, MBB, SHB và HDB cũng giảm từ 2% đến 3%.

Ở nhóm chứng khoán, TCX giảm 4,3%; SSI, VPX và VND đều giảm hơn 2%. Cổ phiếu công nghệ và bán lẻ cũng diễn biến tiêu cực khi FPT giảm hơn 4,7%, FRT giảm sàn 6,99%, DGW giảm hơn 6,8%. Nhóm cao su chịu áp lực bán mạnh, với GVR giảm 6,88%, PHR và TRC giảm sàn. Trong khi đó, VNMID giảm 1,62% và VNSML giảm 1,35%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 516 tỷ đồng trên HOSE. MBB bị bán ròng mạnh nhất với hơn 181 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với hơn 155 tỷ đồng; ACB và STB cũng bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa ở mức 250,55 điểm, giảm 2,19 điểm (-0,87%), với khối lượng giao dịch hơn 53,98 triệu cổ phiếu. Tại UPCoM, UPCoM-Index giảm 1,78 điểm (-1,44%), xuống 121,95 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 24,60 triệu cổ phiếu. Như vậy, cả ba chỉ số chính đều giảm trong phiên giao dịch ngày 2-11.