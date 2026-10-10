Nhiều nhạc sĩ hội tụ tại Trại sáng tác Âm nhạc Festival hoa Đà Lạt

Các đại biểu dự khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ nhất.

Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival hoa Đà Lạt có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt Nam như nhạc sỹ Lê Minh Sơn; nhạc sỹ, ca sỹ Giáng Son, đặc biệt là sự góp mặt của người con Tây Nguyên - nhạc sỹ Y Phôn Ksor.

Đây là dịp để các nhạc sỹ, ca sỹ trải nghiệm không gian, con người, văn hóa của phố núi Đà Lạt, phố biển Mũi Né, đại ngàn Đắk Nông của Lâm Đồng. Qua đó, sẽ cho ra đời những ca khúc, bản nhạc giàu cảm xúc, có giá trị nghệ thuật cao, dễ đi vào lòng người, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc về Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu tại chương trình khai mạc Hội trại sáng tác âm nhạc mừng Festival hoa Đà Lạt.

Tại chương trình, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, địa phương đang tích cực chuẩn bị cho Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề "Đà Lạt – Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc". Trại sáng tác lần này cũng là một sự kiện quan trọng bởi âm nhạc và hoa đã quyện hòa, trở thành một nét đặc trưng độc đáo của vùng đất này. Ông kỳ vọng các nhạc sỹ cùng với những cảm xúc về thiên nhiên, con người, văn hóa của Đà Lạt - Lâm Đồng sẽ cho ra đời những câu hát, những bản nhạc đi vào lòng người một cách lâu dài nhất.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại chương trình khai mạc.

Theo Thiếu tướng, nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung là vùng đất có nhiều nét văn hóa đặc trưng và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vỹ là nguồn cảm hứng rất lớn đối với các nhạc sỹ. Qua hội trại sáng tác lần này, các thành viên tham gia sẽ phấn đấu sáng tác được 5 - 6 ca khúc mới về Đà Lạt có thể chạm đến trái tim của khán giả, qua đó xứng đáng với kỳ vọng về Đà Lạt – thành phố Âm nhạc của UNESCO.

Theo Ban tổ chức, sau khi kết thúc Trại sáng tác Âm nhạc, các ca khúc mới sẽ được tỉnh Lâm Đồng tổ chức sự kiện công bố, ra mắt công chúng vào khoảng giữa tháng 11. Qua đó nhằm phục vụ cho kỳ Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI của tỉnh Lâm Đồng, dự kiến khai mạc vào ngày 19/12 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc.