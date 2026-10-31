Nhiều nhà sáng tạo nội dung tham gia quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

Trong hai ngày 29 - 30/10/2026, các nhà sáng tạo nội dung số trong và ngoài tỉnh đã tham gia hành trình trải nghiệm, khám phá các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống và những điểm đến du lịch tiêu biểu của Hà Tĩnh. Hoạt động do tuổi trẻ Hà Tĩnh kết nối, tổ chức nhằm tạo thêm những kênh quảng bá mới, đưa hình ảnh quê hương và sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách.

Tham gia hành trình có nhiều gương mặt sáng tạo nội dung được cộng đồng mạng quan tâm như các kênh TikTok: Tú Mai, Khánh Đồng, Ăn Sập Huế - Review Huế, Ngọc Hân Family đến từ ngoài tỉnh; cùng các kênh: 3 Ông Bố Đảm, Chú Nam Đi Mô, Quý Đức - Biển Thiên Cầm.

Với phong cách thể hiện gần gũi, sinh động, các nhà sáng tạo nội dung số trực tiếp trải nghiệm, ghi hình và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên và con người Hà Tĩnh. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua hình ảnh thông thường, mỗi điểm đến, mỗi cơ sở sản xuất đều trở thành một trải nghiệm thực tế để các nhà sáng tạo nội dung truyền tải đến cộng đồng mạng.

Tại các cơ sở sản xuất nước mắm Luận Nghiệp, cà muối dì Lài, nem chua Ý Bình, mắm tép Hoa Hào... đoàn được tìm hiểu quy trình chế biến, cách làm ra những sản phẩm mang hương vị đặc trưng của địa phương. Qua đó, không chỉ giới thiệu sự phong phú của đặc sản Hà Tĩnh mà còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, kinh nghiệm sản xuất được người dân gìn giữ qua nhiều năm.

Hành trình còn đưa các nhà sáng tạo nội dung số đến trải nghiệm không gian xanh tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco, check-in đồi chè Sơn Kim 2, khám phá cảnh quan thiên nhiên và đời sống người dân địa phương. Những hình ảnh, video được ghi lại tại các điểm đến đã góp phần giới thiệu một Hà Tĩnh không chỉ có những sản phẩm đặc sản hấp dẫn mà còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, những nội dung này có cơ hội tiếp cận đông đảo người xem ở nhiều địa phương, mở rộng khả năng nhận diện sản phẩm và quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Tiếp nối hoạt động này, ngày 31/10/2026, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN tổ chức chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân). Chương trình khai mạc lúc 9 giờ, hoạt động livestream bán hàng diễn ra từ 10 giờ đến 15 giờ, với sự đồng hành của các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số trong, ngoài tỉnh. Tại đây, các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua hình thức livestream, kết hợp chia sẻ thông tin về nguồn gốc, chất lượng và đặc trưng của từng sản phẩm.