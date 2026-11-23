Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần vừa rồi, nhu cầu thanh khoản tăng khi thị trường chứng khoán toàn cầu bán tháo là một phần lý do khiến giá vàng có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng giá vàng có thể sẽ sớm ổn định và phục hồi.

Cú giảm hơn 9% trong tuần qua khiến mốc hỗ trợ 3.500 USD/oz của giá vàng trở nên mong manh. Cùng với đó, giá bạc giảm hơn 15%, có nguy cơ trượt khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng 41 USD/oz. Đối với vàng, đây là tuần giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 3 năm nay, còn đối với bạc, đây là tuần giảm mạnh nhất từ đầu năm.

So với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào đầu năm nay, giá vàng hiện đã giảm gần 36%. So với kỷ lục gần 120 USD/oz ghi nhận trong cùng khoảng thời gian, giác bạc hiện giảm 65%. Mức giá kết thúc tuần vừa rồi của hai kim loại quý này đều là mức thấp nhất trong 14 tháng.

Ngoài triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất và giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát, cùng xu hướng mạnh lên của đồng USD, giá vàng trong tuần qua còn chịu áp lực giảm xuất phát từ làn sóng bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Khi các chỉ số chứng khoán giảm chóng mặt, lệnh gọi ký quỹ dồn dập xuất hiện, khiến nhà đầu tư phải bán những tài sản có độ thanh khoản cao như vàng để huy đồng tiền mặt, bù lỗ cho danh mục cổ phiếu.

VÀNG VÀ BẠC ĐÃ BỊ BÁN QUÁ MỨC

Chuyên gia phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank cho biết nhu cầu bán vàng để huy động thanh khoản có thể nguyên nhân khiến giá vàng vẫn tiếp tục giảm mạnh ngay cả khi một nguồn áp lực giảm trước đó đã dịu đi trong tuần vừa rồi, như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu cùng giảm.

"Gần đây, lợi suất trái phiếu đã giảm nhẹ và đồng USD cũng tăng chậm lại. Do đó, không có lý do rõ ràng nào giải thích cho việc giá vàng tiếp tục sụt giảm, thậm chí là giảm nhanh hơn. Có khả năng là do làn sóng bán tháo bắt buộc trên thị trường vàng khi cổ phiếu công nghệ bị xả hàng”, ông Fritsch nhận định trong một báo cáo.

Theo trang Kitco News, giới phân tích không loại trừ khả năng giá vàng sẽ tiếp tục xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, nhiều người vẫn coi đợt bán tháo này là cơ hội để mua vào, đặc biệt là khi cả vàng và bạc đều đã rơi vào trạng thái “bán quá nhiều” (oversold).

Nhà phân tích David Morrison của công ty Trade Nation nói rằng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường kim loại quý có thể sắp chạm đáy. "Hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy đợt điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh tháng 1 đã kết thúc. Tuy nhiên, dựa trên chỉ báo đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), cả vàng và bạc đều đang ở trạng thái bán quá nhiều”, ông nhận định.

Ông Morrison nói thêm rằng đồng USD, hiện vẫn giao dịch gần mức cao nhất trong 19 tháng, vẫn là một trở ngại đáng kể đối với các kim loại quý. Theo vị chuyên gia này, nếu đồng bạc xanh điều chỉnh giảm, giá vàng và giá bạc có thể sẽ có thêm không gian cần thiết để ổn định trở lại.

Ông Fritsch cũng lưu ý rằng áp lực bán dường như đang bị đẩy lên mức quá mức, nhất là khi kỳ vọng về lãi suất gần như không thay đổi trong những ngày qua. Thị trường lãi suất tương lai đã giữ mức đặt cược 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 gần như trong suốt tuần vừa rồi. Ông giải thích rằng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của cả vàng và bạc đều đã rơi sâu vào vùng bán quá nhiều, và trong lịch sử, trạng thái này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và sau đó giá thường phục hồi.

Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho biết bất chấp những biến động trong ngắn hạn và áp lực bán mới, triển vọng cơ bản của giá vàng vẫn không hề thay đổi. "Nhu cầu tiền mặt tăng mạnh, đà tăng của đồng USD, cú sốc liên quan đến cổ phiếu AI cùng yếu tố đà mạnh đang tác động mạnh mẽ lên giá vàng, lấn át hầu hết mọi yếu tố khác. Chúng ta đã chứng kiến giá vàng xuyên thủng các ngưỡng mà ít ai ngờ tới, khiến không ít nhà giao dịch và nhà đầu tư lỗ nặng”, ông cho biết.

Tuy nhiên, ông Hansen nhận định thị trường đang đánh giá quá cao mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, đồng nghĩa rằng giá vàng đang đứng trước cơ hội phục hồi. “Fed có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa, nhưng không phải là cả một chuỗi tăng lãi suất như thị trường đang dự báo. Nếu loại bỏ yếu tố bùng nổ đầu tư AI, thì nền tảng thực tế của nền kinh tế Mỹ không còn quá ấn tượng như vẻ bề ngoài”. ông nhận định.

Ông Hansen nói thêm rằng giá năng lượng sụt giảm cùng những khó khăn ngày càng tăng trên thị trường chứng khoán có thể khiến Fed phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định tăng lãi suất vào tháng tới. "Trong bối cảnh hiện tại, cơ hội phục hồi tốt nhất của vàng có lẽ nằm ở chính việc vàng đã bị bán quá mức”, ông cho biết.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỐC 3.500 USD/OZ

Một báo cáo của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định đợt bán tháo trong tuần vừa rồi có thể lại là "cứu cánh" cho vàng, vì giá đã giảm sâu xuống vùng bán quá nhiều. “Vàng đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo mạnh mẽ do tâm lý e ngại rủi ro xuất phát từ sự lạc quan giảm dần đối với AI và kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất quyết liệt của Fed. Nhưng cũng chính những yếu tố này lại củng cố nỗi lo của thị trường về sự suy yếu của thị trường cổ phiếu, chi phí lãi vay tăng cao, tình trạng đình lạm (stagflation) và chính sách tài khóa thiếu bền vững. Chúng tôi tin rằng những mối lo này vẫn là các động lực cốt lõi thúc đẩy giá vàng trong dài hạn”, một báo cáo của TD Securities nhận định.

Các số liệu kinh tế Mỹ trong tuần này có thể chi phối biến động giá vàng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, nếu cho thấy lạm phát đã đạt đỉnh, có thể sẽ tạo đà phục hồi mới cho vàng. Tuy nhiên, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm, nên thanh khoản trên thị trường có thể giảm trong tuần này, dẫn tới mức độ biến động giá mạnh hơn.

Nhà phân tích Waleed Said của công ty GivTrade cho rằng vàng không nhất thiết phải chờ tới khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất mới có thể lấy lại vị thế. Thay vào đó, chỉ cần nhà đầu tư tin tưởng rằng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ sắp kết thúc, giá vàng có thể bước vào một thời kỳ phục hồi bền vững. “Yếu tố quan trọng nhất đối với thị trường hiện nay là chu kỳ tăng lãi suất của Fed bao giờ sẽ kết thúc. Vàng không cần các đợt cắt giảm lãi suất, mà chỉ cần thị trường tin rằng các đợt tăng lãi suất đã hoàn tất”, ông cho biết.

Ông Said nói thêm rằng một báo cáo cho thấy lạm phát hạ nhiệt, hoặc việc Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đi kèm với các tín hiệu về khả năng tạm dừng chu kỳ thắt chặt, có thể đủ để kìm hãm đà tăng của đồng USD và giúp giá vàng ổn định trở lại. Xét về triển vọng kỹ thuật, ông Said nhận định mốc 3.500 USD/oz là ngưỡng hỗ trợ then chốt cần được giữ vững.

"3.500 USD/oz là mức giá quan trọng. Đây là vùng giá mà vàng từng dao động trong suốt năm 2025 trước khi bứt phá, vì vậy tại đây vẫn còn tồn tại tâm lý mua vào đáng kể. Tôi cho rằng mức này sẽ sớm được kiểm định, và tôi sẽ đánh giá dựa trên giá đóng cửa hàng tuần thay vì các biến động trong ngày. Nếu giữ vững được mốc này, xu hướng tăng giá của vàng vẫn được duy trì. Ngược lại, nếu giá vàng đóng cửa tuần dưới 3.400 USD/oz, tình thế sẽ thay đổi”, ông nói.

Tuy giữ sự lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng, ông Said cảnh báo các nhà đầu tư không nên kỳ vọng giá sẽ sớm quay trở lại mức cao kỷ lục. Ông lưu ý rằng nếu đồng USD không suy yếu và Fed không nới lỏng chính sách, giá vàng có thể sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ rộng từ 3.400 USD đến 4.000 USD/oz thay vì phục hồi mạnh.

Lúc 7h20 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng hơn 34 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ hôm thứ Sáu, tương đương tăng gần 1%, giao dịch ở mức 3.574 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Giá bạc giao ngay tăng hơn 2,1%, đạt hơn 42,2 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 118,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.570 đồng (mua vào) và 25.980 đồng (bán ra).