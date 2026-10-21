Nhiều nhà môi giới chứng khoán 'đuối sức'

Bức tranh kinh doanh quý III/2026 của ngành chứng khoán đang dần lộ diện với sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số công ty tiếp tục ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng, không ít tên tuổi lớn lại chứng kiến kết quả suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mức giảm lợi nhuận ở một số công ty lên tới 90%, chủ yếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, doanh thu môi giới thu hẹp và kết quả đầu tư tài chính biến động.

TCBS dẫn đầu, SSI, VPS lãi hơn nghìn tỷ

Trong nhóm công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS (HoSE: TCX) nổi bật với lợi nhuận trước thuế quý III đạt 2.152 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Động lực tăng trưởng quan trọng đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán. Riêng mảng này mang về 1.548 tỷ đồng thu nhập thuần cho TCBS, tăng 55% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 44% tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng, TCBS đạt 5.708 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ở nhóm dẫn đầu, CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) ước tính doanh thu quý III khoảng 3.219 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.388 tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, nhà môi giới chứng khoán này vẫn ghi nhận 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 77% kế hoạch năm.

Tương tự, CTCP Chứng khoán VPS (HoSE: VCK) báo lãi trước thuế gần 1.119 tỷ đồng trong quý III, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Kết quả này trái ngược với diễn biến tích cực trong nửa đầu năm, khi VPS từng đạt gần 2.925 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 63%.

Dù vậy, sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của công ty chứng khoán này vẫn đạt 4.044 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán HD (HDS) thì ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 769 tỷ đồng, tăng 208%. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận hơn 2.240 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm công ty có tăng trưởng nổi bật nhất thị trường.

Nhiều nhà môi giới chứng khoán suy yếu

Ở chiều ngược lại, CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) ghi nhận mức suy giảm mạnh lợi nhuận trong quý III.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh thu hoạt động quý III của VPBankS đạt khoảng 3.574 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt khoảng 843 tỷ đồng, giảm 64%. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 65%, còn gần 670 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí hoạt động tăng mạnh, đặc biệt là khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản tài chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động bất lợi.

Theo giải trình của doanh nghiệp, chênh lệch giảm từ đánh giá lại tài sản tài chính tăng lên khoảng 1.367 tỷ đồng, khiến tổng chi phí hoạt động quý III tăng 184%, lên gần 1.766 tỷ, ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận quý III giảm sâu, lũy kế 9 tháng, VPBankS vẫn ghi nhận hơn 10.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 93%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 8%.

Cũng trong quý III, CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) thậm chí còn ghi nhận mức giảm lợi nhuận còn mạnh hơn.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý III, doanh thu hoạt động của VIX đạt 2.047 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế theo đó chỉ còn khoảng 192 tỷ đồng, giảm tới 94%.

Trong đó, cả hoạt động tự doanh, môi giới chứng khoán lẫn cho vay margin của công ty đều suy giảm trong quý. Kết quả lũy kế 9 tháng, VIX đạt khoảng 423 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không ít công ty chứng khoán "bốc hơi" 90% lợi nhuận quý III. Ảnh: Phương Lâm.

Tương tự, nhiều tên tuổi lớn khác cũng ghi nhận lợi nhuận quý III đi lùi.

Tại CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI), lợi nhuận trước thuế quý III đạt gần 427 tỷ đồng, giảm 18%. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt hơn 1.101 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) cũng ghi nhận lãi trước thuế gần 394 tỷ đồng trong quý III, giảm 6%, dù doanh thu hoạt động tăng 25%, đạt khoảng 1.453 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu môi giới của MBS đã giảm 65% trong quý. Sau 9 tháng, MBS đạt gần 1.140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với cùng kỳ năm liền trước.

Tương tự, CTCP Chứng khoán TP.HCM - HSC (HoSE: HCM) ghi nhận doanh thu quý III đạt 1.182 tỷ đồng, giảm 15%, trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 33%, còn 371 tỷ đồng.

Theo HSC, thanh khoản giao dịch bình quân toàn thị trường trong quý III chỉ đạt khoảng 18.500 tỷ đồng/ngày, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy yếu của thanh khoản khiến doanh thu môi giới của HSC giảm 70%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HSC đạt 1.075 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương cùng kỳ năm trước.

Nhiều công ty chứng khoán thua lỗ

Tình hình tiêu cực hơn còn xuất hiện ở một số công ty chứng khoán với khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh quý III/2026, chủ yếu do biến động danh mục tự doanh và áp lực chi phí.

Đáng chú ý nhất là CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) với khoản lỗ trước thuế 105 tỷ đồng trong quý III, đảo chiều mạnh so với mức lãi 310 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Theo công bố của doanh nghiệp, tổng doanh thu quý III đạt 195 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động cho vay mang về 124 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 64% tổng doanh thu.

Dù nguồn thu từ cho vay tiếp tục tăng, kết quả kinh doanh của Rồng Việt vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động đầu tư. Doanh nghiệp cho biết chi phí trong kỳ gia tăng chủ yếu do thực hiện trích lập dự phòng đối với danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Lũy kế 9 tháng, Rồng Việt ghi nhận doanh thu 663 tỷ đồng và lỗ trước thuế 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 318 tỷ. Đây cũng là một trong những trường hợp đảo chiều lợi nhuận đáng chú ý của ngành chứng khoán quý vừa qua.

Một nhà môi giới chứng khoán khác cũng thua lỗ trong quý III là CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS).

Trong quý gần nhất, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Bảo Minh đạt gần 98 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ trước thuế 64 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi 45 tỷ.

Dù vậy, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, Chứng khoán Bảo Minh vẫn đạt khoảng 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 31% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thì vẫn kinh doanh dưới giá vốn. Doanh thu hoạt động quý III đạt gần 82 tỷ đồng, tăng 25%, nhưng doanh nghiệp báo lỗ trước thuế gần 10 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 6 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Sau 9 tháng, TVSI lỗ trước thuế gần 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước còn ghi nhận khoản lãi 12 tỷ đồng.