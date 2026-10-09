Nhiều nhà khoa học đã trở về Nga để làm việc tại SKIF

Trung tâm sử dụng chung SKIF. ̣(Ảnh: RIA Novosti)

Chia sẻ với báo chí, ông Krasnikov cho biết, ở Nga đang xây dựng khá nhiều cơ sở vật chất hiện đại mới. Nhiều nhà khoa học đang tận dụng cơ hội này, để quay trở lại làm việc tại cơ sở đẳng cấp thế giới.

Theo ông, SKIF được xây dựng ở vùng Novosibirsk có tiềm năng rất lớn. "Đây là một trong năm máy gia tốc nguồn photon hàng đầu thế giới, nơi có thể tiến hành những nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực vật liệu mới và cấu trúc vật chất", ông Krasnikov giải thích.

Người đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã chỉ ra một đặc điểm độc đáo khác của SKIF. "Ban đầu, người ta cho rằng nhiều linh kiện nhập khẩu sẽ được sử dụng để xây dựng trung tâm này. Nhưng vì lệnh trừng phạt, chúng tôi phải tự làm mọi thứ. Thật đáng mừng khi thấy một trung tâm nghiên cứu như vậy được thành lập, nơi hơn 90% thiết bị và linh kiện được sản xuất trong nước", ông Krasnikov nói.

Ông cũng cho biết thêm, các nhà khoa học nước ngoài đang bày tỏ sự quan tâm đến việc làm tại SKIF.

Hơn nữa, máy gia tốc NICA, đặt tại Dubna gần Moskva, cho phép nghiên cứu chuyên sâu về các hiện tượng lượng tử trong vật liệu, ông Krasnikov nhắc lại.

Trung tâm sử dụng chung SKIF là một quần thể gồm 34 tòa nhà và công trình, cùng với các thiết bị kỹ thuật và công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học sử dụng chùm tia bức xạ synchrotron. Điểm nhấn của quần thể là máy gia tốc synchrotron SKIF Thế hệ 4+, một trong những nguồn bức xạ synchrotron tiên tiến nhất thế giới.

Những đặc điểm độc đáo của máy gia tốc synchrotron mới này sẽ cho phép thực hiện các nghiên cứu tiên tiến với chùm tia X sáng và mạnh trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hóa học, vật lý, khoa học vật liệu, sinh học, địa chất và nhân văn. SKIF cũng sẽ giúp giải quyết những thách thức cấp bách của các doanh nghiệp công nghiệp và đổi mới sáng tạo.