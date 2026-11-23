Ngày Văn hoá Việt Nam

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Tam Sắc” của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, diễn ra tại Rạp Hồng Hà tối 24/11. Chương trình giới thiệu ba loại hình sân khấu tiêu biểu của Việt Nam là tuồng, chèo và cải lương qua các trích đoạn quen thuộc như “Đào Tam Xuân đề cờ”, “Thị Mầu lên chùa” và “Chuyện tình Khau Vai”, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ.

Trước giờ diễn, khán giả còn có thể tham gia trải nghiệm “Nhập cung”, hóa thân trong trang phục cổ truyền, khám phá không gian văn hóa và lưu lại những hình ảnh gắn với nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ trẻ tham gia biểu diễn trong chương trình “Tam Sắc”, góp phần tiếp nối và lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ảnh: Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam

Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động trong ngày 24/11. Vào 15h30, chương trình nghệ thuật tổng hợp miễn phí diễn ra tại sân khấu ngoài trời trước Rạp Xiếc Trung ương, với các tiết mục múa lân, múa rồng và biểu diễn xiếc.

Tiếp đó, lúc 16h30, vở xiếc “Sơn Thần - Thủy Quái” được giới thiệu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, kết hợp kỹ thuật xiếc với công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước và hiệu ứng ánh sáng. Đến 20h, chương trình “Lời của tre” đưa khán giả qua ba chương “Lũy tre làng”, “Tình tre” và “Thanh âm hào khí”, tôn vinh sức sống và tinh thần kiên cường của người Việt.

Ở lĩnh vực kịch nói, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21 đến 28/11, giới thiệu các tác phẩm “Mặt nạ người”, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”, “Điều còn lại” và “Ảo ảnh”.

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, mang đến những góc nhìn về đời sống và thân phận con người. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam cũng triển khai tuần biểu diễn từ ngày 22 đến 29/11 với ba tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Quân khu Nam Đồng” và nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”. Trong đó, phiên bản mới của “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng tiếp tục khai thác những suy tư về nhân cách, phẩm giá và khát vọng được sống đúng với bản thân.

Trong khi đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam giới thiệu các tác phẩm “Cảm xúc Long Thành”, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” cùng những chương trình múa rối nước, múa rối cạn. Đáng chú ý, chương trình “Hành trình văn hóa” miễn phí dành cho thiếu nhi được tổ chức ngày 24/11 tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông.

Với sự phong phú về loại hình và cách thể hiện, chuỗi chương trình nghệ thuật dịp 24/11 góp phần đưa sân khấu truyền thống và các tác phẩm đương đại đến gần hơn với công chúng, nhất là khán giả trẻ. Qua đó, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, thưởng thức và gìn giữ những giá trị nghệ thuật Việt Nam.