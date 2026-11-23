Diễn biến này cho thấy việc mua nhà với kỳ vọng tăng giá trong thời gian ngắn đang tiềm ẩn rủi ro ngay cả tại thị trường bất động sản đắt đỏ của Israel.

Toàn cảnh thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Globes ngày 21/11 dẫn dữ liệu do bà Galit Ben-Naim, Phó chuyên gia kinh tế trưởng Bộ Tài chính Israel, công bố, phần lớn các giao dịch trong nhóm này diễn ra tại thành phố Tel Aviv. Một số nhà đầu tư bán thấp hơn giá mua, chưa tính chi phí giao dịch và lạm phát. Tỷ lệ 57% chỉ phản ánh nhóm đã bán căn hộ sau thời gian nắm giữ không quá năm năm, không đại diện cho toàn bộ nhà đầu tư trong khu vực.

Nhiều căn hộ trong nhóm được mua vào năm 2021, thời điểm thị trường bất động sản tăng nóng, trước khi Ngân hàng Trung ương Israel bắt đầu nâng lãi suất. Các trường hợp được bà Ben-Naim dẫn chứng cho thấy thua lỗ xuất hiện cả ở phân khúc cao cấp và những căn hộ được mua với kỳ vọng hưởng lợi từ chương trình cải tạo đô thị.

Tại Bat Yam, một nhà đầu tư mua căn hộ cũ ngay sau tháng 10/2023 với kỳ vọng tòa nhà sẽ được cải tạo, xây dựng lại. Khoảng một năm sau, cư dân đạt thỏa thuận với nhà phát triển nhưng đến giữa năm 2025, căn hộ vẫn chỉ được bán với giá bằng lúc mua. Sau khi tính thuế mua bất động sản, các chi phí giao dịch và lạm phát, khoản đầu tư này bị thua lỗ. Theo bà Ben-Naim, triển vọng cải tạo có thể đã được phản ánh trong giá mua ban đầu.

Tuy nhiên, chỉ một bộ phận nhỏ nhà đầu tư tại khu vực Tel Aviv bán căn hộ sau thời gian sở hữu tương đối ngắn. Bà Ben-Naim nhận định những người không chịu sức ép tài chính có xu hướng tiếp tục nắm giữ, thay vì chấp nhận bán lỗ. Điều này có thể góp phần lý giải lượng giao dịch thấp trên thị trường căn hộ đã qua sử dụng.

Trong khi một số nhà đầu tư cá nhân có khả năng chờ đợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng đang đối mặt với lượng hàng tồn kho lớn. Theo bài báo, các chủ đầu tư tại Tel Aviv và Bat Yam đang nắm giữ khoảng 15.000 căn hộ chưa bán được, đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp tục giữ hàng để chờ thị trường phục hồi./.