Nhiều nhà, đất công ở An Giang bỏ hoang hơn 4 năm

Thanh tra tỉnh An Giang vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Long Xuyên.

Một góc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra 17 cơ sở nhà, đất trên địa bàn 3 phường. Trong đó, phường Long Xuyên có 5 cơ sở là trụ sở cơ quan nhà nước; phường Rạch Giá có 7 cơ sở, gồm một trụ sở cơ quan nhà nước và 6 điểm trường; phường Vĩnh Thông có 3 điểm trường và phường Rạch Giá có thêm 2 khu đất công.

3 nhà đất công sử dụng sai mục đích

Qua thanh tra phát hiện vẫn còn nhiều hạn chế, vi phạm cần khắc phục. Đáng chú ý, có 12 cơ sở nhà, đất bị bỏ trống từ 4 năm 6 tháng trở lên, 3 cơ sở sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, 5 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, đến thời điểm ngày 1/7/2025, có 13 cơ sở chưa hoàn thành việc lập hồ sơ bán tài sản theo các quyết định phê duyệt, điều chỉnh phương án sắp xếp, bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trình UBND tỉnh quyết định.

Thanh tra cũng chỉ ra trường hợp UBND TP. Long Xuyên trước đây không thực hiện bán đấu giá trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trụ sở Phòng Y tế và Trung tâm Dân số Gia đình và Trẻ em theo phương án được duyệt.

Đối với 2 khu đất công tại số 672 đường Ngô Quyền (phường An Hòa cũ) và khu phố Võ Trường Toản (phường Vĩnh Quang cũ, nay thuộc phường Rạch Giá) đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chưa xây dựng phương án xử lý, khai thác quỹ đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để đất bỏ trống là sai quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Rạch Giá trước đây chưa tham mưu UBND thành phố lập danh mục đất công để quản lý hai khu đất nói trên. Riêng khu đất tại số 672 đường Ngô Quyền, do không được lập danh mục quản lý nên đã để người dân sử dụng nhưng không phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên nhân chủ quan được xác định là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và bộ phận tham mưu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm; thiếu chủ động, quyết liệt trong triển khai phương án đã được phê duyệt. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, chưa kịp thời xử lý tình trạng nhà, đất bỏ trống hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Yêu cầu kiểm điểm, khắc phục vi phạm

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Long Xuyên đẩy nhanh việc khai thác các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, chấm dứt tình trạng bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả.

Các đơn vị cũng phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ đất đai để quản lý, khai thác tài sản theo quy định.

UBND các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông, Long Xuyên được yêu cầu tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục đối với các cá nhân liên quan đến những hạn chế, vi phạm trong quản lý 15 cơ sở nhà, đất.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan.

Trong số 12 cơ sở nhà, đất công bị bỏ trống từ 4 năm 6 tháng trở lên, có nhiều trụ sở cơ quan và điểm trường học trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm trụ sở: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an phường Mỹ Phước cũ; Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị; trụ sở Khu phố Mạc Cửu; Trường Mẫu giáo Hoa Mai (điểm phụ); Trường Mầm non Vành Khuyên (điểm phụ); Trường Mầm non Hướng Dương; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (điểm lẻ Mạc Cửu); Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (điểm kênh điều hành); Trường Trần Bình Trọng (điểm Kinh Sáu cũ); Trường THCS Phan Huy Chú (điểm Cabacabay) và Trường Tiểu học Trần Nhật Duật (điểm phụ Sóc Suông cũ).