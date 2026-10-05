Nhiều nhà dân ở Hưng Yên bị kẻ xấu đột nhập trộm vàng, tiền mặt

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian qua, nhiều xã trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ kẻ xấu đột nhập nhà dân trộm nhiều tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các xã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan.

Đối tượng Vũ Duy Phương, Đăng Đức Phúc cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cụ thể, ngày 23/9, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ Nguyễn Hữu Hải Bằng (SN 2006, trú tại thôn Duyên Hồng, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) lợi dụng chủ nhà đi vắng đã đột nhập, trộm cắp 7 chỉ vàng. Trộm xong, Bằng mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối với vụ trộm tại xã Bắc Thụy Anh, cơ quan công an xác định Vũ Duy Phương (SN 1996, trú tại xã Đông Thuỵ Anh, tỉnh Hưng Yên) và Đặng Đức Phúc (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Am, TP. Hải Phòng) là kẻ gây án.

Các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, lợi dụng đêm tối đột nhập nhà dân trộm 6 chỉ vàng và đem bán lấy tiền chia nhau. Tại cơ quan Công an, Phương và Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp các tài sản, đồ vật liên quan.

Tại xã Bắc Thái Ninh, cơ quan điều tra xác định, ngày 24/9, Nguyễn Tiến Dũng (SN 2009, trú tại thôn Quan Đình, xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô đến địa bàn xã Bắc Thái Ninh, với mục đích tìm nhà dân vắng người trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tiến Dũng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Phát hiện nhà bị hại không có người, Dũng trèo tường, đột nhập vào nhà, ngắt cầu dao điện để vô hiệu hóa camera. Sau đó, Dũng cạy phá két sắt lấy 6 triệu đồng tiền mặt cùng 17 chỉ vàng 9999 rồi bỏ trốn.

Gây án xong, Dũng đã bán 16 chỉ vàng thu gần 214 triệu đồng, sau đó sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua điện thoại và chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, từ ngày 9/9/2026, Dũng đã đột nhập vào 3 nhà dân tại xã Tây Thụy Anh, xã Bắc Đông Quan, trộm 4 chỉ vàng, 1 lắc tay bằng bạc, 16,5 triệu đồng và 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone XSMax.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, chủ động gia cố cửa, khóa, hệ thống camera an ninh tại nhà. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Trường hợp gặp đối tượng có hung khí, người dân không nên tự ý truy đuổi, đối đầu mà cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ, bảo đảm an toàn.