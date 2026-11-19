Rộ trào lưu “chùa ảo”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, trào lưu “đi chùa online” được chia sẻ rộng rãi. Thay vì trực tiếp đến các cơ sở thờ tự, người dùng chỉ cần điện thoại hoặc máy tính để truy cập những ứng dụng mô phỏng không gian chùa chiền bằng công nghệ 3D, tạo nhân vật ảo và tham gia các hoạt động như lễ Phật, tụng kinh, lần tràng hạt, thắp hương, ngồi thiền cầu an.

Tại Hà Nội, không khó bắt gặp hình ảnh người trẻ tranh thủ trải nghiệm hình thức này tại các quán cà phê, văn phòng. Với họ, việc thực hành các thao tác tâm linh trên không gian số mang đến cảm giác mới mẻ, thuận tiện, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian.

Thời gian qua, trên mạng xã hội giới trẻ rộ trào lưu “đi chùa online”. Ảnh: Đạt Lê

Tại một quán trà trên phố Hoàng Cầu, chị Nguyễn Thị Lê (26 tuổi, trú phường Tây Hồ, Hà Nội) mở điện thoại truy cập ứng dụng Tu tại gia - Chùa Online, lựa chọn trang phục cho nhân vật ảo và điểm đến là một ngôi chùa. “Tôi thấy mọi người chia sẻ đường link ‘đi chùa online’ trên mạng xã hội nên tò mò truy cập dùng thử. Sau một thời gian trải nghiệm, tôi nhận thấy hình thức này khá tiện lợi, giúp tôi chủ động tham gia các hoạt động tâm linh mà không cần mất thời gian đi lại”, chị Lê chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đoàn Văn Quân (32 tuổi, trú phường Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, sự kết hợp giữa công nghệ và đời sống tâm linh tạo ra một phương thức tiếp cận mới, giúp người dân có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, tín ngưỡng và giáo lý Phật giáo. Tuy nhiên, theo anh Quân, cần phân biệt rõ hoạt động mô phỏng trên nền tảng trực tuyến với việc tu học, chiêm bái và sinh hoạt tâm linh tại các cơ sở thờ tự. Công nghệ có thể hỗ trợ tìm hiểu giáo lý, tiếp cận thông tin và thực hành thiền từ xa, nhưng không thể thay thế quá trình tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách trong đời sống thực tế.

Đây cũng là vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo khi các hình thức trải nghiệm tâm linh trên không gian mạng ngày càng đa dạng. Những thao tác thắp hương, lễ Phật hay lần tràng hạt trên màn hình không đồng nghĩa với việc người dùng đã thực hành đầy đủ các giá trị của hoạt động tín ngưỡng. Nếu thiếu nhận thức đúng đắn, người tham gia rất dễ nhầm lẫn giữa trải nghiệm công nghệ và bản chất của tu tập.

Cẩn trọng trước thủ đoạn trục lợi, lừa đảo

Không chỉ đặt ra vấn đề về nhận thức, trào lưu “đi chùa online” còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Theo Công an TP Hà Nội, gần đây, một số tài khoản mạng xã hội tổ chức livestream trên TikTok, sử dụng hình ảnh Phật giáo, các vị thần linh, biểu tượng tôn giáo cùng những nội dung cầu bình an, tài lộc để thu hút người xem.

Lợi dụng niềm tin tâm linh và tâm lý mong cầu may mắn của một bộ phận người dân, các tài khoản này triển khai hoạt động tặng, đổi vật phẩm ngay trên phiên phát trực tiếp. Người xem được hướng dẫn tặng những vật phẩm nhất định để nhận lời chúc, đổi quà hoặc tham gia các lượt quay thưởng, mở quà với những phần thưởng được quảng cáo có giá trị cao.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người tham gia "đi chùa online" có nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, bị lợi dụng, lừa đảo. Ảnh: Đạt Lê

Để kích thích người xem chi tiền, người livestream liên tục gọi tên, cảm ơn các tài khoản gửi quà, công khai số lượng vật phẩm được tặng và đưa ra những mốc trao đổi khác nhau. Thậm chí, một số trường hợp còn hứa hẹn người tặng quà có thể nhận lại vật phẩm giá trị cao hơn, được ưu tiên nhận lộc hoặc có cơ hội trúng thưởng đặc biệt.

Những người xem khác cũng được khuyến khích tham gia, tạo hiệu ứng đám đông và thúc đẩy hoạt động tặng, đổi vật phẩm diễn ra liên tục. Đáng chú ý, việc sử dụng hình ảnh, biểu tượng tôn giáo để tạo lòng tin khiến người xem dễ mất cảnh giác, nhầm tưởng đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh chính thống.

Thực chất, đằng sau những lời chúc phúc, cầu tài lộc có thể là hoạt động kinh doanh, trục lợi được tổ chức nhằm khai thác tâm lý và niềm tin của người tham gia. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế mà còn làm sai lệch nhận thức, gây hiểu lầm về các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và Phật giáo.

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các hoạt động tìm hiểu, thực hành Phật pháp trực tuyến có thể hỗ trợ người dân tiếp cận giáo lý, nhưng không thể thay thế hoàn toàn quá trình tu học và trải nghiệm đời sống tâm linh thực tế. Giáo hội cũng nhìn nhận thực tế có những trường hợp lợi dụng hoạt động trực tuyến hoặc tham gia truyền thông khi chưa hiểu đầy đủ về Phật giáo, dẫn đến những cách hiểu và thực hành chưa chuẩn xác.

Do đó, người dân cần lựa chọn các nền tảng có nguồn gốc rõ ràng, được tổ chức tôn giáo có thẩm quyền xác nhận; đồng thời thận trọng trước những hoạt động gắn danh nghĩa Phật giáo với việc mua bán, tặng đổi vật phẩm hoặc cam kết mang lại may mắn, tài lộc.

Ở góc độ an ninh mạng, các chuyên gia cảnh báo, những ứng dụng “chùa online” được phát triển nhanh bằng công nghệ AI cũng có thể phát sinh rủi ro về bảo mật. Khi lượng người truy cập tăng đột biến, hệ thống có thể quá tải; trong khi cấu hình bảo mật sai, mã nguồn hoặc thư viện chưa được kiểm tra kỹ có thể tạo ra lỗ hổng để tin tặc khai thác, chèn mã độc hoặc chuyển hướng người dùng đến các website giả mạo.

Đáng lo ngại hơn, một số ứng dụng, đường link không rõ nguồn gốc có thể được thiết kế để thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản hoặc dẫn dụ người dùng thực hiện các giao dịch không an toàn. Việc cài đặt ứng dụng chỉ vì thấy nhiều người tham gia, hoặc tùy tiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên mạng xã hội, có thể khiến người dùng vô tình trao cơ hội cho các đối tượng lừa đảo.

Chuyên gia an ninh mạng cũng nhấn mạnh, để hạn chế rủi ro, người dân cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, nguồn phát hành ứng dụng trước khi truy cập hoặc cài đặt; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho các nền tảng không đáng tin cậy; tuyệt đối không truy cập đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc bình luận trên mạng xã hội. Đối với các hoạt động quyên góp, tặng quà hoặc giao dịch trực tuyến, người dùng cần xác minh rõ tổ chức, cá nhân tiếp nhận và mục đích sử dụng tiền, tài sản. Đồng thời, thường xuyên cập nhật trình duyệt, phần mềm bảo mật và từ chối những quyền truy cập không cần thiết khi cài đặt ứng dụng...

Công nghệ số có thể mở rộng cách thức tiếp cận văn hóa, tín ngưỡng, nhưng không thể trở thành thước đo hay sự thay thế cho giá trị của đời sống tâm linh. Khi “chùa ảo” ngày càng phổ biến, điều quan trọng không chỉ là trải nghiệm công nghệ mới mà còn là giữ được sự tỉnh táo, hiểu đúng giá trị tín ngưỡng và chủ động bảo vệ mình trước những cạm bẫy trên không gian mạng.