Nhiều nguồn lực hỗ trợ xã Trà Vân qua chương trình kết nghĩa

Xã Trà Vân và các đơn vị tổ chức sơ kết một năm hoạt động kết nghĩa. Ảnh: D.L

Các đơn vị kết nghĩa với xã Trà Vân gồm: xã Đại Lộc, xã Sơn Cẩm Hà, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Trong một năm qua, các đơn vị hỗ trợ xã Trà Vân trên nhiều lĩnh vực, giúp xã ổn định, chăm lo đời sống nhân dân trong thời gian đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung hỗ trợ được định hướng theo nhu cầu thực tế của Trà Vân, đồng thời phát huy điều kiện, thế mạnh của từng đơn vị; chú trọng các nội dung có khả năng huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Xã Đại Lộc hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời, trao tặng hàng trăm suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo. Xã Sơn Cẩm Hà hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội với hàng trăm suất quà cho người dân, trao tặng cây giống phát triển sản xuất.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, cấp phát thuốc, tặng quà cho gia đình chính sách. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, chăm lo học sinh như tặng xe đạp, trang thiết bị dạy và học, máy tính, sách giáo khoa và sách tham khảo...

Xã Sơn Cẩm Hà trao tặng mô hình sinh kế trị giá 20 triệu đồng cho một hộ dân khó khăn của xã Trà Vân. Ảnh: D.L

Tại buổi sơ kết, xã Sơn Cẩm Hà trao tặng mô hình sinh kế trị giá 20 triệu đồng cho một hộ dân khó khăn của xã Trà Vân.

Theo đánh giá, chương trình kết nghĩa bước đầu tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa các địa phương, đơn vị với xã Trà Vân, mở ra cơ hội để tiếp tục huy động nguồn lực và mở rộng các nội dung phối hợp trong thời gian tới.