Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN năm 2026 của UOB, ghi nhận 31% người được khảo sát tại Việt Nam sử dụng AI như một nguồn thông tin tài chính. Tỷ lệ này đang tiệm cận 2 kênh tham khảo khác là công cụ tìm kiếm trực tuyến (35%) và ngân hàng (39%).

Có 92% người tham gia khảo sát tại Việt Nam tự tin vào khả năng quản lý tài chính cá nhân. Tỷ lệ này đạt 96% ở cả nhóm khách hàng giàu có và nhóm Gen X. Bên cạnh đó, 85% người được hỏi cho biết sẵn sàng trao đổi về các vấn đề liên quan đến tài sản, cao hơn mức trung bình khu vực là 80%.

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu các thị trường ASEAN trong khảo sát của UOB về mức độ lạc quan của người tiêu dùng. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSI) của Việt Nam đạt 63 điểm, giảm 4 điểm so với năm trước nhưng vẫn cao hơn 9 điểm so với mức trung bình khu vực.

Chỉ số này phản ánh đánh giá của người tiêu dùng về tình hình kinh tế hiện tại, triển vọng kinh tế và tài chính cá nhân.

Tỷ lệ người được khảo sát đánh giá tích cực về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế đều giữ ở mức 84%. Tuy nhiên, 62% cho biết lo ngại chi phí sinh hoạt tăng, cao hơn 8 điểm phần trăm so với năm trước.

Theo ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, việc Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khảo sát phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.