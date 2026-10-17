Nhiều người tháo chạy khi hỏa hoạn bùng phát thiêu rụi cơ sở massage ở TPHCM

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng gần 9h30 sáng nay (17/10) tại căn nhà cao 3 tầng từng là cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Theo đó, đám cháy bùng phát tại căn nhà rộng 100 m² là cơ sở massage đang sửa chữa. Do chứa nhiều vật liệu dễ bắt cháy, ngọn lửa lan nhanh tạo cột khói cao hàng chục mét. Những người có mặt bên trong đã hô hoán dập lửa bất thành và tháo chạy.

Lực lượng chức năng đã điều động khoảng 6 xe chuyên dụng và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp dập lửa, cơ bản khống chế hoàn toàn vào lúc 10h20 sáng cùng ngày. Cơ quan chức năng ghi nhận nguyên nhân ban đầu nghi do quá trình hàn xì sửa chữa.

Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến hỏa hoạn và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê. Chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ việc.