Nhiều người Thái Nguyên 'than' tường nứt, nước tràn vào nhà do thi công cao tốc

Ngày 20/10, ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại buổi tiếp, bà Nông Thị Huyền, trú tại tổ 13 (phường Bắc Kạn), phản ánh quá trình thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn đã gây sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở của một số hộ dân.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì buổi tiếp công dân

Theo phản ánh, việc đào đắp đất đá trong quá trình thi công nền đường khiến nước ngấm chảy tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt, tài sản và làm xuất hiện các vết nứt trên tường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nhà ở của gia đình bà Huyền xuất hiện vết nứt tại 3 vị trí, đồng thời nước từ mái taluy chảy tràn vào nhà. Một số biện pháp khắc phục đã được triển khai nhưng chưa hoàn thiện đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá kỹ hiện trạng, xây dựng phương án xử lý triệt để, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho người dân. Việc khắc phục phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026.