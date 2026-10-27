Nhiều người quyết định không mua iPhone Duo lúc này, đây là lựa chọn sáng suốt?

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy không ít người dùng vẫn hoài nghi về iPhone Duo. Những diễn biến sau khi sản phẩm lên kệ càng củng cố sự thận trọng này, đặc biệt khi các báo cáo về tình trạng nứt màn hình xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới.

iPhone Duo đang gặp sự cố về màn hình khiến nhiều khách hàng e ngại xuống tiền. Ảnh: 9to5mac

Đợt đặt hàng trước iPhone Duo đã diễn ra không như kỳ vọng, nhưng đây dường như chỉ là một trong những vấn đề lớn mà Apple phải đối mặt với mẫu điện thoại gập mới.

Khi những khách hàng đầu tiên nhận máy và bắt đầu sử dụng, các sự cố liên quan đến độ bền xuất hiện nhiều hơn mong đợi.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn phổ biến nhất trong một cuộc khảo sát gần đây có thể lại chính là quyết định khôn ngoan nhất: chưa vội mua iPhone Duo.

Nhiều người dùng không có ý định mua iPhone Duo

Ngay trước khi Apple mở chương trình đặt hàng trước cho chiếc iPhone gập đầu tiên, những dấu hiệu bất ổn đã được đề cập.

Một cuộc khảo sát khi ấy được thực hiện nhằm tìm hiểu liệu người dùng có dự định mua iPhone Duo hay không.

Dù chưa thể biết chính xác mức độ nghiêm trọng của những vấn đề liên quan đến quá trình đặt hàng trước, kết quả đã cho thấy sự dè dặt đáng kể.

Khoảng 56% người tham gia cho biết họ không có ý định mua chiếc điện thoại gập của Apple.

Trong khi đó, chỉ hơn 11% lựa chọn phương án có thể mua iPhone Duo vào thời điểm muộn hơn.

Với những gì đã xảy ra kể từ khi sản phẩm ra mắt, không khó để hình dung rằng một bộ phận trong nhóm này có thể đã thay đổi quyết định.

Ngược lại, khoảng 33% người tham gia khảo sát cho biết họ dự định đặt trước iPhone Duo.

Đây vẫn là tỷ lệ đáng kể, phản ánh sức hấp dẫn của một sản phẩm hoàn toàn mới đến từ Apple, đồng thời cho thấy thị trường dành cho điện thoại gập vẫn có những khách hàng sẵn sàng chi mạnh tay để trải nghiệm công nghệ mới.

Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu không đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ đáp ứng được kỳ vọng trong quá trình sử dụng thực tế. Những diễn biến sau ngày mở bán đang khiến quyết định mua iPhone Duo trở nên phức tạp hơn nhiều.

iPhone Duo liên tiếp gặp vấn đề, người mua phải đối mặt với rủi ro lớn

Giống như nhiều sản phẩm thế hệ đầu tiên, iPhone Duo khó tránh khỏi những hạn chế về thiết kế và công nghệ.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là mức độ nghiêm trọng của các vấn đề được ghi nhận, đặc biệt đối với một thiết bị mang thương hiệu Apple và có giá bán thuộc hàng đắt đỏ nhất thị trường smartphone.

Hình ảnh chiếc iPhone Duo bị lỗi màn hình được người dùng đăng trên Reddit. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Đợt đặt hàng trước gặp trục trặc dường như mới chỉ là khởi đầu. Nhu cầu bất ngờ tăng cao có thể là một trong những yếu tố khiến Apple gặp khó khăn trong quá trình đáp ứng đơn hàng.

Dù vậy, sức mua lớn hay những hạn chế về nguồn cung không thể được xem là lời giải thích cho các sự cố phần cứng đang khiến người dùng lo ngại.

Đáng chú ý nhất là những báo cáo về tình trạng màn hình iPhone Duo bị nứt tại nhiều nơi trên thế giới. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác nhận, nhưng một giả thuyết được đặt ra là vấn đề có thể bắt nguồn từ thiết kế bản lề phức tạp của thiết bị.

Bản lề là bộ phận đóng vai trò then chốt trên smartphone gập, bởi nó phải cho phép màn hình đóng mở linh hoạt trong khi vẫn bảo vệ được các thành phần dễ tổn thương.

Nếu thiết kế hoặc cơ chế phân bổ lực tại khu vực này chưa tối ưu, màn hình có thể phải chịu áp lực ngoài dự kiến trong quá trình sử dụng.

Nếu những nghi vấn về lỗi thiết kế được xác nhận, đây sẽ là vấn đề đáng lo ngại đối với Apple. Một chiếc điện thoại có giá cao không chỉ cần mang lại trải nghiệm mới mẻ mà còn phải đảm bảo độ bền tương xứng với số tiền khách hàng bỏ ra.

Sửa màn hình tốn gần 1.000 USD, rủi ro càng khó chấp nhận

Điều khiến sự cố màn hình trở nên nghiêm trọng hơn là chi phí sửa chữa. Theo đó, người dùng phải trả tới 999 USD để thay màn hình iPhone Duo khi thiết bị đã hết thời hạn bảo hành.

Đây là khoản tiền rất lớn, tương đương một chiếc smartphone cao cấp hoặc một phần đáng kể giá trị của nhiều mẫu điện thoại khác.

Với một sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD, việc phải bỏ thêm gần 1.000 USD chỉ để khắc phục hư hỏng màn hình có thể biến trải nghiệm công nghệ mới thành gánh nặng tài chính.

Đáng lo ngại hơn, Apple được cho là đã từ chối bảo hành đối với một số khách hàng gặp sự cố.

Thông tin này cần được nhìn nhận thận trọng khi chưa có đầy đủ kết luận về nguyên nhân hư hỏng và điều kiện bảo hành trong từng trường hợp.

Tuy nhiên, nếu người dùng phải tự chi trả cho những lỗi bắt nguồn từ thiết kế hoặc linh kiện, niềm tin vào sản phẩm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn không mua iPhone Duo của phần lớn người tham gia khảo sát ban đầu dường như ngày càng có cơ sở.

Thay vì bỏ ra gần 2.000 USD để trở thành những người đầu tiên trải nghiệm thiết bị, người tiêu dùng có thể chờ đợi thêm thông tin về độ bền, chính sách bảo hành và cách Apple xử lý các sự cố.

Chờ iPhone Duo thế hệ đầu ổn định có thể là lựa chọn khôn ngoan

Trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu iPhone mới luôn mang lại cảm giác hào hứng. Với iPhone Duo, sức hấp dẫn còn đến từ thiết kế gập hoàn toàn mới, khả năng mở rộng không gian hiển thị và vị thế đặc biệt của sản phẩm trong hệ sinh thái Apple.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận nguy cơ mất gần 2.000 USD vì một thiết bị thế hệ đầu tiên gặp lỗi.

Sự mới mẻ có thể tạo ra sức hút lớn, nhưng không đủ để bù đắp cho những rủi ro liên quan đến độ bền, chi phí sửa chữa và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Vì vậy, chờ đợi thêm một thời gian để thị trường kiểm chứng chất lượng iPhone Duo là lựa chọn hợp lý đối với phần lớn người dùng.

Khoảng thời gian này sẽ giúp xác định liệu các trường hợp nứt màn hình chỉ là sự cố cá biệt hay phản ánh một vấn đề có tính hệ thống.

Đồng thời, người mua cũng có thể theo dõi phản ứng của Apple, từ việc điều chỉnh thiết kế đến chính sách bảo hành và hỗ trợ khách hàng.

Nếu Apple xử lý triệt để những vấn đề hiện tại, iPhone Duo vẫn có cơ hội chứng minh giá trị của một sản phẩm mở ra hướng đi mới cho iPhone.

Nhưng trong lúc những câu hỏi quan trọng về độ bền chưa có lời giải thỏa đáng, việc chờ đợi không đồng nghĩa với bỏ lỡ công nghệ. Đó đơn giản là cách người dùng bảo vệ khoản đầu tư của mình.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)