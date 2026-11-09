Nhiều người ở Hà Nội bị cấm đấu giá đất 3-5 năm

Người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ nộp tiền dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia đấu giá. Ảnh minh họa

Cấm đấu giá đất trên phạm vi cả nước trong 3 năm 6 tháng đối với 6 người

Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (Bộ Tư pháp) vừa công khai quyết định của Ủy ban nhân dân xã Phượng Dực (Hà Nội) cấm tham gia đấu giá đất trên phạm vi cả nước trong thời gian 3 năm 6 tháng đối với các ông, bà: Lê M.T. (33 tuổi, trú ở xã Tam Hưng, Hà Nội), Nguyễn A.T. (51 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội), Lưu T.A. (35 tuổi, xã Bình Minh, Hà Nội), Nguyễn H.S. (26 tuổi, xã Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn T.M. (47 tuổi, xã Hoàng Cương, Phú Thọ), Trương V.K. (34 tuổi, xã Tam Hưng, Hà Nội).

Những người này trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Cánh chăn nuôi, giáp Công ty Hoàng Phát ở thôn Phú Túc, xã Phượng Dực nhưng không nộp tiền.

Chính quyền địa phương đã ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá của các ông bà nói trên.

Theo Ủy ban nhân dân xã Phượng Dực, thời gian cấm tham gia đấu giá đất với những cá nhân này kéo dài đến hết ngày 11/4/2030. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo Nghị quyết 66.11/2026 của Chính phủ quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân.

Cấm đấu giá đất trong thời gian 5 năm đối với 18 cá nhân

Ngoài ra, quyết định cấm tham gia đấu giá đất ở trong thời hạn 5 năm đối với 18 cá nhân do Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng (Hà Nội) ban hành cũng vừa được Bộ Tư pháp công khai.

Những người này trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm TL-03 thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng nhưng không nộp tiền theo quy định.

Cũng theo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân phường Dương Nội (Hà Nội) vừa đề nghị công khai cấm tham gia hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với bà Nguyễn T.T.H. (trú ở phường Từ Liêm, Hà Nội) trong 3 năm.

Bà Nguyễn T.T.H trúng đấu giá quyền sử dụng thửa đất LK5-1, khu Dược (ký hiệu X7) ở phường Dương Nội nhưng không nộp tiền, dẫn đến chính quyền địa phương phải ra quyết định hủy kết quả.