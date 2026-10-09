Nhiều người nhập viện do nhiễu động mạnh trên chuyến bay đến New York (Mỹ)

Hành khách xếp hàng tại khu vực kiểm tra an ninh TSA PreCheck tại sân bay quốc tế Washington Dulles ở bang Virginia. Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết chuyến bay số hiệu 042 của hãng hàng không Avianca, khởi hành từ thành phố Medellin (Colombia) lúc 22h40 ngày 8/10 (giờ địa phương), dự kiến đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York. Tuy nhiên, sau khoảng 3 giờ bay, máy bay phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Miami vào khoảng 3h30 sáng 9/10 (giờ địa phương) do gặp nhiễu động không khí.

Theo dữ liệu của trang theo dõi hành trình bay FlightRadar24, chiếc Airbus A320 đã đạt độ cao khoảng 10.700 m khi bay qua Jamaica và Cuba theo hướng Bắc. Sau khoảng 2 giờ 30 phút bay, máy bay đột ngột giảm độ cao khoảng 7.600 m chỉ trong vài phút.

Các quan chức thuộc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dade cho biết, nhiều hành khách bị thương sau khi máy bay hạ cánh. Ít nhất 8 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có một trường hợp bị thương nặng và được chuyển đến trung tâm điều trị chấn thương.

Xe cứu thương đã được bố trí sẵn trên đường băng để tiếp nhận những người bị thương ngay khi máy bay hạ cánh. Theo truyền thông địa phương, một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy hành khách được chườm đá để giảm đau trong khi chờ hỗ trợ y tế.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ thương tích của các hành khách, cũng như tổng số hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.