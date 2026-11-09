Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển ở Lâm Đồng

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Sáng 9/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đơn vị đang điều trị và theo dõi sức khỏe cho 14 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển, trong đó có 1 trường hợp nặng.

Các bệnh nhân nhập viện vào chiều tối và khuya 8/11. Bệnh nhân nặng hiện đang được đặt nội khí quản, thở máy để hỗ trợ hô hấp. Các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi tình hình sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/11 sau khi đi biển đánh bắt, ông Bùi Văn R (ở tổ dân phố 12, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) mang về 2 con cá nóc nặng khoảng 5 kg. Sau đó ông R và 13 người thân trong gia đình cùng chế biến và ăn uống tại nhà ông R. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (8/11), 14 người tham gia ăn uống có biểu hiện ngộ độc thức ăn và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để cấp cứu.

Các bác sỹ cho biết, một số loài cá nóc chứa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây tê liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Độc tố thường tập trung ở gan, buồng trứng, ruột và một số bộ phận khác của cá. Đáng chú ý, tetrodotoxin không bị phá hủy trong quá trình nấu chín.

Trước nguy cơ ngộ độc, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc. Người dân cần thận trọng khi phân biệt các loài cá biển, tránh nhầm lẫn và vô tình sử dụng cá nóc làm thực phẩm. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn cá như tê môi, tê tay chân, buồn nôn, khó thở, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Người dân không tự ý điều trị bằng các phương pháp truyền miệng, tránh làm chậm trễ thời gian cấp cứu.

Tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng, tình trạng ngộ độc do ăn cá nóc vẫn còn xảy ra. Một bộ phận người dân vẫn có thói quen tự đánh bắt, mang cá về chế biến và sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của độc tố cá nóc; đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc phòng tránh ngộ độc thực phẩm./.