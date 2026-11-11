Nhiều người mắc sốt xuất huyết nặng phải nhập viện

Cô gái 23 tuổi N.P.L (Hà Nội) vốn khỏe mạnh, nhưng sau một trận sốt cao, kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, đau bụng, nôn nhiều và đi ngoài phân lỏng, cô được đưa vào cơ sở y tế ở gần nhà điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục diễn biến bất lợi. Đặc biệt, tiểu cầu giảm còn 21 G/L; AST tăng tới 1.907 U/L và ALT 883 U/L.

Đáng chú ý, kết quả siêu âm phát hiện dịch trong ổ bụng và khoang màng phổi hai bên. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng thoát huyết tương – một cơ chế quan trọng trong sốt xuất huyết Dengue nặng, có thể dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn huyết động và sốc nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Bệnh nhân trẻ nhưng khi mắc sốt xuất huyết đã biến chứng rất nặng.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cô gái vẫn sốt, mệt nhiều, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da và đau tức vùng gan. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan nghiêm trọng, cần được theo dõi sát và điều trị tích cực.

Trường hợp khác là bà B.H. (53 tuổi, Hải Phòng) trước đó khỏe mạnh, chưa từng mắc sốt xuất huyết Dengue. Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bà có dấu hiệu bệnh với sốt cao liên tục, có lúc lên tới 39–40°C, kèm đau mỏi toàn thân, nôn nhiều và đau bụng.

Bà H tự sử dụng giảm sốt tại nhà nhưng không đỡ, gia đình đưa đến cơ sở y tế, xét nghiệm xác định nhiễm virus Dengue, đồng thời ghi nhận số lượng tiểu cầu giảm nhanh từ 38 xuống 21 G/L. Men gan cũng tăng cao. Trước diễn biến phức tạp, bà được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây bà được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan và rối loạn đông máu, cần theo dõi sát nguy cơ xuất huyết, rối loạn tuần hoàn và các biến chứng khác.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện bệnh viện có 16 người mắc sốt xuất huyết nặng, cần theo dõi và điều trị tích cực.

BS Phúc cho biết, giảm tiểu cầu là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân sốt xuất huyết nhưng không thể chỉ dựa vào số lượng tiểu cầu để đánh giá mức độ nặng của bệnh. Nguy cơ biến chứng cần được đánh giá tổng thể dựa trên tình trạng lâm sàng và nhiều chỉ số khác như dấu hiệu xuất huyết, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu, tình trạng cô đặc máu và các biểu hiện tổn thương cơ quan.

“Ở hai trường hợp này, ngoài tiểu cầu giảm sâu, người bệnh còn có men gan tăng rất cao, rối loạn đông máu và những dấu hiệu cảnh báo khác. Đây là những bất thường cho thấy bệnh đã diễn biến nghiêm trọng, cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng”, BS Phúc cho biết.

Nữ bệnh nhân phải thở máy sau khi mắc sốt xuất huyết.

Đặc biệt, một trong những điểm cần lưu ý của sốt xuất huyết Dengue là bệnh có thể chuyển nặng vào thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi người bệnh có thể xuất hiện thoát huyết tương, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng thoát huyết tương nghiêm trọng có thể dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn, sốc, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Tháng 11 thường là cao điểm và là đỉnh dịch của bệnh sốt xuất huyết hằng năm tại Việt Nam. Vì vậy, người dân cần thực hiện đồng thời nhiều biện pháp như loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy, hạn chế muỗi đốt và giữ vệ sinh môi trường sống.

Bên cạnh đó, tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết là một biện pháp phòng bệnh chủ động. Tuy nhiên, tiêm vaccine không thay thế các biện pháp kiểm soát muỗi và phòng muỗi đốt.

Khi có biểu hiện nghi ngờ sốt xuất huyết, người dân vẫn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và hướng dẫn theo dõi phù hợp.