Vì sao nước nóng khiến da dễ khô?

Làn da có lớp màng bảo vệ tự nhiên gồm dầu và các thành phần giữ ẩm, giúp hạn chế mất nước và ngăn tác động từ môi trường. Khi thường xuyên tiếp xúc với nước nóng, lớp dầu này dễ bị cuốn trôi, khiến da trở nên khô và căng tức.

Tình trạng thường rõ hơn vào mùa đông, khi không khí lạnh và độ ẩm thấp khiến da dễ mất nước. Nếu hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng, da cũng có thể nhạy cảm hơn với mỹ phẩm và các yếu tố bên ngoài.

Những người có da khô, da nhạy cảm hoặc đang bong tróc cần đặc biệt chú ý đến thói quen này.

Dấu hiệu da bị khô do rửa mặt bằng nước nóng

Một số biểu hiện thường gặp sau khi rửa mặt gồm:

Da căng tức, nhất là vùng má và quanh miệng.

Bề mặt da khô ráp, thiếu mềm mại.

Xuất hiện vảy khô ở vùng mũi, cằm hoặc trán.

Da dễ đỏ, châm chích khi sử dụng mỹ phẩm.

Nếu các dấu hiệu xuất hiện thường xuyên, nên xem xét lại nhiệt độ nước và sản phẩm làm sạch đang sử dụng.

5 thay đổi giúp hạn chế khô da khi rửa mặt mùa lạnh

Dùng nước ấm vừa phải

Nên ưu tiên nước mát nhẹ hoặc nước ấm tạo cảm giác dễ chịu, không nóng khi tiếp xúc với da. Có thể thử nhiệt độ nước trên mu bàn tay trước khi rửa mặt. Không nên dùng nước nóng với suy nghĩ giúp làm sạch sâu hơn.

Chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ

Ưu tiên sản phẩm làm sạch nhẹ nhàng, không khiến da khô rít sau khi sử dụng. Các thành phần như glycerin, ceramide có thể giúp hỗ trợ duy trì độ ẩm. Nếu da thường xuyên căng tức sau khi rửa, nên cân nhắc đổi sản phẩm phù hợp hơn.

Không rửa mặt quá nhiều lần

Rửa mặt quá thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mất độ ẩm tự nhiên. Thông thường, nên làm sạch vào buổi tối và điều chỉnh việc rửa mặt buổi sáng tùy tình trạng da. Người có da khô hoặc nhạy cảm có thể chỉ cần rửa nhẹ bằng nước vào buổi sáng.

Dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt

Dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da, sau đó thoa kem dưỡng khi da còn hơi ẩm. Có thể chọn sản phẩm chứa glycerin, hyaluronic acid hoặc ceramide. Người có da dầu nên ưu tiên kết cấu mỏng nhẹ thay vì bỏ qua bước dưỡng ẩm.

Hạn chế các tác động làm da mất ẩm

Tắm nước nóng kéo dài, ngồi lâu trước máy sưởi hoặc tẩy tế bào chết quá thường xuyên đều có thể khiến da khô hơn. Nên tránh để luồng khí nóng thổi trực tiếp vào mặt và duy trì thói quen chống nắng vào ban ngày.

Đừng nhầm da sạch kin kít với da được làm sạch tốt

Cảm giác căng và khô sau khi rửa mặt không đồng nghĩa với việc da đã được làm sạch hiệu quả. Đây có thể là dấu hiệu sản phẩm làm sạch quá mạnh hoặc lớp dầu bảo vệ tự nhiên bị ảnh hưởng.

Chăm sóc da mùa lạnh không nhất thiết cần nhiều bước. Điều quan trọng là làm sạch vừa đủ, tránh nước quá nóng và dưỡng ẩm đúng lúc.

Nếu da khô kéo dài, đỏ rát, ngứa hoặc bong tróc nhiều dù đã thay đổi cách chăm sóc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để xác định nguyên nhân.