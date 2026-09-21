Nhiều người kiếm 5-7 triệu đồng khi bán lại suất mua iPhone 18 Pro Max đỏ rượu vang

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu giao tới tay người dùng Việt Nam từ ngày 18/9. Tuy nhiên, trong đợt mở bán đầu tiên, không phải ai cũng có thể sở hữu ngay mẫu iPhone 18 Pro Max của Apple.

Đa số người dùng tại Việt Nam đều mua iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang. Ảnh: Lê Mỹ

Trong đợt mở bán vừa qua, chỉ có khoảng 15 - 20% số lượng khách hàng đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là được nhận máy, còn lại phải chờ ở các đợt mở bán tiếp theo.

Theo ghi nhận thực tế của VietNamNet tại các hệ thống trong đợt mở bán vừa qua, khách hàng chủ yếu mua dòng iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang là chính, tiếp theo là màu xanh băng thanh, riêng màu bạc và màu đen rất ít khách hàng lựa chọn.

Chính vì thế, rất nhiều người muốn sở hữu iPhone 18 Pro Max màu đỏ rượu vang đã không thể mua được hàng.

Nắm bắt tình hình đó, chủ một số cửa hàng mua bán iPhone nhỏ lẻ đã tranh thủ kiếm thêm bằng cách đặt hàng sớm iPhone 18 Pro Max màu mới từ các hệ thống bán lẻ chính hãng của Apple, hoặc mua các suất đặt hàng sớm của những người chưa có nhu cầu sở hữu máy ngay, để bán lại ăn chênh lệch.

Anh Q.N., một người đang kinh doanh iPhone tại TPHCM, cho biết thông thường các đợt mở bán đầu tiên, anh sẽ đặt hàng sớm từ các hệ thống, hoặc mua lại các suất đặt hàng sớm được nhiều người bán lại trên các hội, nhóm kinh doanh hàng Apple.

Sau đó, iPhone 18 Pro Max được nhận sớm sẽ bán lại cho các khách hàng muốn sở hữu, nhưng không thể đặt được từ các đại lý bán lẻ uỷ quyền.

Với mỗi suất bán lại, số tiền chênh lệch thường rơi vào khoảng 5 - 7 triệu đồng, cụ thể là tiền lời từ việc thanh toán bằng thẻ (các đại lý giảm 2 triệu khi mua iPhone 18 Pro Max dùng hình thức thanh toán này) và bán giá cao hơn các cửa hàng từ 3 - 5 triệu đồng tuỳ màu sắc. Đặc biệt, như màu đỏ rượu vang khi bán lại cho khách, khoản tiền thu về có thể lời lên tới 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Q.N. thông tin thêm, thực tế việc ăn chênh lệch giá này chỉ được 1 đến 2 ngày đầu mở bán, hiện tại không còn ăn thua.

Nguyên nhân chính là số lượng màu đỏ rượu vang đặt mua được rất hạn chế, bên cạnh đó người dùng vẫn có tâm lý chờ iPhone gập Duo rồi mới quyết định mua iPhone 18 Pro Max hay không.

Tương tự, anh T.H., một người chuyên mua bán iPhone online tại TPHCM, cũng chia sẻ so với các năm trước, năm nay việc mua đi bán lại cho khách hàng muốn sở hữu iPhone Pro Max sớm thực tế không lời nhiều. Anh T.H. kiếm được khoản chênh lệch từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi máy.

Một trong những nguyên nhân được anh đưa ra là khách hàng vẫn đang chờ chiếc iPhone gập Duo của Apple sắp tới ra mắt sẽ như thế nào.

Bên cạnh đó, thực tế iPhone 18 Pro Max cũng không có nhiều nâng cấp so với iPhone 17 Pro Max, nên nhiều người cũng không có nhu cầu lên đời máy mới.

Ghi nhận từ các hệ thống, trong ngày đầu mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam, hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động đã giao khoảng 20.000 máy tới tay khách hàng; CellphoneS đã giao 10.000 máy; FPT Shop khoảng 3000 máy và Minh Tuấn Mobile hơn 1000 máy.