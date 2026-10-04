Nhiều người dùng iPhone 18 Pro và Pro Max phản ánh lỗi loa phát ra tiếng lách tách khó chịu

Chỉ hơn 1 tuần sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ, hàng loạt người dùng đã ghi nhận các hiện tượng bất thường liên quan đến hệ thống âm thanh. Cụ thể, loa của những chiếc smartphone cao cấp nhất từ Apple liên tục phát ra tiếng tách, lách tách, bụp hoặc âm thanh rè khó chịu trong quá trình sử dụng thường ngày.

Nhiều người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang phản ánh hiện tượng bất thường khi loa của thiết bị phát ra tiếng lách tách, tạch nhẹ hoặc tiếng “pop” ngẫu nhiên. Ảnh: Macworld

Các kịch bản xuất hiện tiếng động lạ trên hệ thống loa

Hiện tượng âm thanh bất thường nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên diễn đàn Reddit. Một người dùng phản ánh chiếc iPhone 18 Pro Max mới mua bắt đầu phát ra tiếng tách hoặc bụp ngắn ngay sau khi hoàn tất thiết lập ban đầu. Âm thanh lạ này xuất hiện từ cụm loa trên hoặc loa dưới, mang lại cảm giác tương tự như thao tác rút giắc cắm âm thanh ngoại vi đột ngột khỏi cổng kết nối.

Đáng lưu ý, tiếng ồn xuất hiện lặp đi lặp lại khi chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng, thao tác điều chỉnh thanh âm lượng hoặc kích hoạt công cụ đọc chính tả bằng giọng nói. Mặc dù tần suất lỗi có dấu hiệu giảm dần theo thời gian sử dụng, thiết bị vẫn gặp tình trạng âm thanh bị rè, thiếu độ trong trẻo khi phát nhạc ở mức công suất lớn.

Bên cạnh Reddit, các thành viên trên diễn đàn công nghệ MacRumors cũng đồng loạt xác nhận gặp lỗi tương tự. Các phản ánh mô tả loa thoại phát ra tiếng tách siêu nhỏ, những tiếng bụp ngắt quãng hoặc sự suy giảm chất lượng âm thanh rõ rệt ở dải cao khi đặt cạnh thế hệ tiền nhiệm iPhone 17 Pro Max. Thậm chí, một số người dùng ghi nhận tiếng lách tách phát ra ngay khoảnh khắc chạm tay vào màn hình cảm ứng để đánh thức thiết bị.

Phân tích nguyên nhân: Xung đột phần mềm hay lỗi linh kiện phần cứng?

Dựa trên các báo cáo thực tế, nguyên nhân gây ra sự cố dường như không đồng nhất trên mọi thiết bị. Trong một chủ đề thảo luận gồm 29 phản hồi trực tiếp, có ít nhất 21 người dùng xác nhận thiết bị của họ gặp phải trục trặc âm thanh tương tự. Việc nhiều người dùng độc lập cùng gặp vấn đề loại trừ khả năng lỗi thao tác cá nhân.

Nhiều dữ liệu cho thấy lỗi này có khả năng cao bắt nguồn từ quy trình xử lý tín hiệu âm thanh của hệ điều hành. Một số người dùng xác nhận hiện tượng lách tách trong cuộc gọi biến mất hoàn toàn sau khi nâng cấp thiết bị lên phiên bản iOS 27.0.1. Ngoài ra, việc can thiệp vào phần cài đặt âm thanh của máy bằng cách chuyển từ chế độ Tách biệt giọng nói (Voice Isolation) sang Tiêu chuẩn (Standard) cũng giúp cải thiện đáng kể hiện tượng rè loa.

Tuy nhiên, các phản ánh trên các diễn đàn trực tuyến chưa thể đại diện cho tỷ lệ lỗi trên toàn bộ số máy iPhone 18 Pro bán ra thị trường, bởi những người gặp sự cố thường có xu hướng tìm kiếm trợ giúp và thảo luận nhiều hơn.

Khuyến cáo dành cho người dùng gặp sự cố âm thanh

Hiện tại, Apple chưa đưa ra thông cáo chính thức nào về lỗi loa phát tiếng bụp, rè hay lách tách trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nếu sự cố xuất phát từ lỗi giải mã tín hiệu hoặc driver âm thanh của hệ điều hành, hãng công nghệ Mỹ có thể khắc phục triệt để thông qua các bản cập nhật phần mềm tiếp theo.

Người dùng đang gặp phải tình trạng này có thể chủ động kiểm tra các bản vá lỗi bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và tiến hành cài đặt phiên bản mới nhất. Trong trường hợp hiện tượng rè hoặc nổ tiếng vẫn tiếp diễn sau khi cập nhật hệ điều hành, người dùng nên liên hệ trực tiếp với Apple hoặc mang thiết bị tới các trung tâm bảo hành ủy quyền để được kiểm tra phần cứng.