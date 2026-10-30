Nhiều người đang cấp đông thực phẩm sai cách mà không biết

Trong cuộc sống bận rộn, trữ đông thực phẩm là cách giúp nhiều gia đình tiết kiệm thời gian đi chợ, chủ động nguyên liệu nấu ăn và hạn chế lãng phí. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, thịt, cá và rau củ có thể đông cứng thành từng khối lớn, khiến việc lấy một phần nhỏ để chế biến trở nên khó khăn.

Không ít người phải rã đông toàn bộ thực phẩm dù chỉ sử dụng một lượng nhỏ, sau đó tiếp tục cấp đông phần còn lại. Thói quen này có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và làm tăng nguy cơ mất an toàn nếu thực phẩm được bảo quản không đúng cách.

Cấp đông tôm bằng chai nhựa

Tôm tươi thường được mua với số lượng lớn để sử dụng dần, đặc biệt khi giá cả thuận lợi. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, tôm có thể bị biến đổi màu sắc, giảm độ săn chắc và ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

Một cách được nhiều người áp dụng là cho tôm sống đã sơ chế vào chai nhựa sạch, phù hợp để sử dụng trong bảo quản thực phẩm. Nên xếp tôm vừa đủ, tránh nhồi quá chặt, sau đó đậy kín và đặt vào ngăn đông. Không nên dùng chai từng đựng hóa chất hoặc không phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm.

Khi cần chế biến, có thể lấy chai ra và sử dụng phương pháp rã đông an toàn. Nếu tôm bị đông thành khối, nên làm tan đá vừa đủ để tách lượng cần dùng, tránh để tôm ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Chia nhỏ thịt xay trước khi cấp đông

Thịt xay là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn như canh, cháo, viên thịt hay nhân bánh. Tuy nhiên, nếu cấp đông nguyên một khối lớn, người dùng thường phải rã đông toàn bộ dù chỉ cần một phần nhỏ.

Để thuận tiện hơn, hãy cho thịt xay vào túi chuyên dụng để bảo quản thực phẩm, ép thành lớp mỏng rồi dùng tay hoặc dụng cụ sạch chia thành những phần nhỏ. Có thể tạo các đường phân chia trên túi trước khi đưa vào ngăn đông.

Khi thịt đông cứng, các phần đã chia sẽ dễ tách hơn. Người dùng chỉ cần lấy lượng vừa đủ cho mỗi bữa ăn, hạn chế phải rã đông cả túi.

Cách làm này cũng giúp kiểm soát khẩu phần, tiết kiệm không gian bảo quản và giảm nguy cơ phải cấp đông lại thịt đã rã đông.

Sơ chế đậu đũa trước khi cấp đông

Đậu đũa mua vào thời điểm giá rẻ có thể được sơ chế và bảo quản để sử dụng dần. Trước khi cấp đông, cần nhặt bỏ phần hư hỏng, rửa sạch và cắt thành đoạn vừa ăn.

Có thể chần đậu trong nước sôi khoảng 2-3 phút, sau đó nhanh chóng chuyển sang nước lạnh để ngừng quá trình làm chín. Tiếp theo, vớt đậu ra, để ráo và thấm khô bề mặt trước khi chia thành từng khẩu phần.

Cho đậu vào túi hoặc hộp chuyên dụng, loại bỏ bớt không khí rồi đặt vào ngăn đông. Việc sơ chế và chia phần từ đầu giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, đồng thời thuận tiện hơn khi lấy thực phẩm ra sử dụng.

Chần nhanh rau lá xanh rồi cấp đông

Một số loại rau lá xanh cũng có thể được bảo quản trong ngăn đông nếu sơ chế đúng cách. Trước tiên, cần nhặt bỏ lá úa, rửa sạch rau rồi chần nhanh trong nước sôi. Sau đó, chuyển rau sang nước lạnh để làm nguội và giữ màu sắc tốt hơn.

Khi rau đã nguội, vớt ra để ráo nước hoàn toàn. Chia rau thành từng phần phù hợp với nhu cầu của mỗi bữa ăn, cho vào túi hoặc hộp kín rồi bảo quản trong ngăn đông.

Cách làm này giúp người nội trợ dễ lấy đúng lượng rau cần thiết, tránh phải rã đông toàn bộ thực phẩm. Tuy nhiên, rau sau khi cấp đông thường mềm hơn rau tươi nên phù hợp với các món canh, súp hoặc món nấu chín.

Cấp đông nguyên quả cà chua

Vào mùa thu hoạch, cà chua thường có giá dễ chịu và có thể mua với số lượng lớn để sử dụng dần. Thay vì để cà chua quá lâu ở nhiệt độ thường, người dùng có thể rửa sạch, lau khô rồi cho nguyên quả vào túi hoặc hộp kín trước khi cấp đông.

Khi cần chế biến, lấy cà chua ra và rã đông vừa đủ để bóc vỏ nếu cần. Cà chua đã cấp đông thường mềm hơn do cấu trúc tế bào bị ảnh hưởng bởi quá trình đóng băng, vì vậy phù hợp để nấu canh, làm nước sốt hoặc chế biến các món xào.

Nếu muốn sử dụng cà chua trong món salad hoặc những món cần giữ độ săn chắc, nên ưu tiên cà chua tươi thay vì cà chua đã cấp đông.

Lưu ý để bảo quản thực phẩm đông lạnh an toàn

Bên cạnh việc sơ chế và chia khẩu phần, người nội trợ cần chú ý đến nhiệt độ và thời gian bảo quản. Ngăn đông nên duy trì ở mức khoảng -18°C hoặc thấp hơn. Thực phẩm cần được đóng gói kín, ghi ngày cấp đông và sắp xếp để sử dụng những phần được bảo quản trước.

Không nên rã đông thực phẩm ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Các phương pháp an toàn hơn gồm rã đông trong ngăn mát tủ lạnh, bằng lò vi sóng theo hướng dẫn hoặc dưới vòi nước lạnh khi thực phẩm được đóng gói kín và sẽ được chế biến ngay.

Đặc biệt, không nên tùy tiện cấp đông lại thực phẩm đã rã đông. Nếu thực phẩm được rã đông trong ngăn mát và vẫn duy trì ở nhiệt độ an toàn, việc cấp đông lại có thể được thực hiện trong một số trường hợp, nhưng chất lượng có thể giảm. Với thực phẩm đã để lâu ở nhiệt độ phòng, cần thận trọng và không sử dụng nếu có nguy cơ mất an toàn.

Chuẩn bị đúng cách ngay từ đầu không chỉ giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn mà còn góp phần hạn chế lãng phí, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm cho cả gia đình.