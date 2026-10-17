Nhiều người dân vùng nông thôn ở Khánh Hòa được điều trị bệnh khó ngay gần nhà

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa), người dân khi gặp các vấn đề về ruột, dạ dày hay chấn thương nặng đều được cứu chữa, phẫu thuật kịp thời mà không phải vất vả đi xa.

Ông Lê Văn Th. (xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa) từng gặp tai nạn lao động khiến xương tay bị dập. Ban đầu, ông rất lo lắng, sợ phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh ở xa. Tuy nhiên, khi đến BVĐK khu vực Cam Ranh, ông đã được các y, bác sĩ tại đây phẫu thuật, xử trí tốt. Được ở gần nhà, có người thân thăm nom mỗi ngày, ông Th. cảm thấy tinh thần thoải mái, vơi bớt nhiều nỗi lo.

Nhiều người dân vùng nông thôn khu vực Cam Ranh (cũ) khi mắc các bệnh như thủng ruột, dạ dày hoặc gặp các chấn thương nặng liên quan đến xương khớp cũng đã được xử trí, phẫu thuật ngay gần nhà mà không phải chuyển tuyến đi xa, đồng thời được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế.

Theo BVĐK khu vực Cam Ranh, đơn vị không chỉ đảm nhiệm chức năng cấp cứu, phẫu thuật, điều trị cho người dân các xã, phường thuộc Cam Ranh (cũ) mà còn hỗ trợ xử trí các ca bệnh khó của người dân khu vực Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn cũ) và Cam Lâm. Riêng 9 tháng đầu năm, đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu cho 557 ca.

Mổ thoát vị bẹn với vết mổ nhỏ, nhanh bình phục ở BVĐK khu vực Cam Ranh. Ảnh: BVCC.

Ngày 16/10, bác sĩ Trần Minh Phúc Tâm, Giám đốc bệnh viện cho biết, đơn vị đã làm chủ nhiều kỹ thuật với mục tiêu cao nhất là xử trí một số ca bệnh khó để người dân không phải di chuyển đi xa, vừa vất vả, vừa tiềm ẩn rủi ro.

Hiện tại, bệnh viện đã triển khai thành công phẫu thuật vỡ gan; phẫu thuật thủng dạ dày, đại tràng, ruột; cắt dạ dày; tạo hậu môn nhân tạo; các phẫu thuật liên quan đến mật; phẫu thuật đóng đinh, bắt vít trong các trường hợp dập, vỡ xương; phẫu thuật thoát vị bẹn; hồi sức sơ sinh; điều trị viêm não và các bệnh lý liên quan đến nhiễm trùng... Đối với các khối u ung thư, sau khi chẩn đoán, người bệnh sẽ được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn để xử lý, điều trị theo quy định.

BVĐK khu vực Cam Ranh phẫu thuật thành công trường hợp dập nát bàn tay. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Tâm chia sẻ, nhiều người dân các xã miền núi như Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn... khi bị chấn thương nặng hoặc mắc các bệnh khó xử trí, BVĐK khu vực Cam Ranh sẽ cử bác sĩ đến nơi hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện. Thời gian qua, nhiều trường hợp sản phụ ở khu vực miền núi này bị băng huyết phức tạp, sinh khó... đã được bệnh viện xử trí kịp thời, an toàn.

Đặc biệt, nhiều người dân xã Công Hải (phía Nam Khánh Hòa, nơi có phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số) khi bị chấn thương hoặc mắc các bệnh liên quan đến ruột, dạ dày cũng đã đến BVĐK khu vực Cam Ranh để được xử trí.

Theo bác sĩ Tâm, trong số các ca bệnh khó đã được phẫu thuật thành công, có hai trường hợp vỡ gan. Nếu không được phẫu thuật và khâu cầm máu kịp thời, tính mạng người bệnh sẽ rất nguy kịch.

Để tiếp tục mở rộng việc triển khai các kỹ thuật y khoa, thời gian tới, bệnh viện dự kiến triển khai đơn vị thận nhân tạo, đơn nguyên đột quỵ và kỹ thuật lọc máu, giúp người dân được điều trị các căn bệnh này ngay tại địa phương mà không phải đi xa lên tuyến tỉnh.

BS.CKII Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc nâng cao chất lượng điều trị các bệnh khó ngay tại tuyến cơ sở luôn được ngành y tế Khánh Hòa chú trọng. Trong đó, BVĐK khu vực Cam Ranh đã và đang được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị để giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt mà không phải đi xa, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Qua đó, người bệnh không chỉ được xử trí kịp thời mà gia đình cũng giảm bớt khó khăn. Đồng thời, BVĐK khu vực Cam Ranh sẽ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ xử trí các ca bệnh khó cho khu vực Khánh Sơn và lân cận, bởi khoảng cách từ Khánh Sơn đến đây gần hơn nhiều so với đến bệnh viện tỉnh.