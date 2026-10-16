Nhiều người dân Hải Phòng bắt được cá thể khỉ quý hiếm đi lạc

Ngày 16/10, thông tin từ phường Bắc An Phụ (TP Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng chức năng bàn giao 3 cá thể khỉ về Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên).

Những cá thể khỉ này do người dân sinh sống tại các tổ dân phố Lê Xá, Đại Uyên, Kim Lôi phát hiện, bắt giữ khi đi lạc vào khu dân cư.

Cụ thể: ông Nguyễn Văn Dũng (trú tại tổ dân phố Lê Xá) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn; bà Phạm Thị Vịnh (tổ dân phố Đại Uyên) phát hiện một cá thể khỉ vàng; bà Đỗ Bích Hồng (tổ dân phố Kim Lôi) phát hiện khỉ đuôi mốc.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 3 cá thể khỉ đi lạc vào nhà dân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Bắc An Phụ đã phối hợp với Công an địa phương cùng Hạt Kiểm lâm Khu vực III trực tiếp đến các gia đình kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo quy định.

Liên quan đến sự việc trên, UBND phường Bắc An Phụ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật hoang dã tại khu dân cư, mọi người không tự ý săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái quy định. Không tiếp cận, trêu chọc hay tự ý thả động vật khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Trường hợp phát hiện động vật hoang dã, mọi người chủ động thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý kịp thời.