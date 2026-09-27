Nhiều gia đình dành dụm cả đời để chắt chiu mua một căn hộ, nay đứng trước thông tin về "niên hạn" lại dấy lên nỗi lo mơ hồ: Dồn khoản tiền lớn vào căn nhà, liệu vài chục năm sau có bị "thu hồi" mất trắng? Liệu tài sản của mình có bị mất giá hay khó thanh khoản về sau? Chính những suy đoán chưa đầy đủ này đã khiến một bộ phận người mua trở nên dè dặt, ngần ngại xuống tiền.

Tuy nhiên, nhìn lại thực tế thị trường, hình thức mua bán căn hộ có thời hạn sở hữu (50 năm, 70 năm) hoặc dự án trên đất thuê có thời hạn đã tồn tại và giao dịch sôi động từ rất nhiều năm qua. Trước cả khi Nghị quyết 21 được ban hành, loại hình này đã được một bộ phận không nhỏ khách hàng đón nhận nhờ những ưu thế vượt trội về bài toán tài chính lẫn trải nghiệm sống.

Nhiều người đã mua chung cư 50 năm từ trước khi có quy định về niên hạn sử dụng

Chị Đặng Kim Ngân (Hà Nội) chia sẻ, nhiều người thường ngần ngại khi nghe đến chung cư 50 năm vì tâm lý sợ "mất trắng" sau vài chục năm. Mặc dù vậy, từ 8 năm trước, chị đã chủ động lựa chọn loại hình nhà ở này và chưa từng hối hận về quyết định của mình.

"Thời điểm quyết định xuống tiền mua căn chung cư 50 năm đầu tiên, tôi đã gần 50 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: Đợi 50 năm nữa thì chắc gì mình đã còn. Quan trọng là ở hiện tại, căn hộ có chất lượng tiện ích cực kỳ tốt, chẳng khác nào khách sạn 5 sao. Dịch vụ đi kèm hấp dẫn, môi trường sống văn minh và vị trí thì vô cùng thuận tiện," chị Đặng Kim Ngân chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu ở thực, chị Ngân còn nhận thấy hiệu quả đầu tư vượt trội: "Khi không dùng đến, căn hộ cho thuê rất được giá. Xét về bài toán dòng tiền và hiệu quả kinh tế, mua một căn hộ như thế này mang lại lợi nhuận tốt hơn nhiều so với việc mua một căn chung cư sở hữu lâu dài nhưng đã xập xệ, xuống cấp."

Nhiều người đã chọn mua chung cư 50 năm từ trước khi có quy định về niên hạn sử dụng.

Ai là người mua chung cư 50 năm?

Dưới góc nhìn của người trong nghề, anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản lâu năm tại Hà Nội cho biết thực tế thị trường đã phân hóa rất rõ các nhóm khách hàng đối với dòng sản phẩm này.

Theo anh Tôn, đa số khách hàng chủ động tìm mua căn hộ 50 năm thường là những người có tiềm lực tài chính tốt, tư duy cởi mở và có tầm nhìn đầu tư sắc bén. Họ sẵn sàng chi tiền để thụ hưởng không gian sống chất lượng cao, vị trí trung tâm, dịch vụ vận hành cao cấp ngay ở thời điểm hiện tại. Họ mua để khai thác cho thuê với tỷ suất sinh lời tốt, lấy dòng tiền ngắn và trung hạn để tiếp tục xoay vòng đầu tư các kênh khác.

Trái lại, nhóm khách hàng có tiềm lực kinh tế khiêm tốn hơn, mang nặng tư tưởng "ăn chắc mặc bền" hoặc muốn tích sản lại cho nhiều thế hệ sau thường khá dè dặt và ngần ngại với loại hình này.

Thực tế từ những người đi trước cho thấy, chung cư có thời hạn không phải là một "điểm trừ", mà là một lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu và chiến lược tài chính riêng.

Khi pháp luật và các chính sách mới như Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.