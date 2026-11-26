Người dân trong ấp Rừng Dầu phấn khích khi biết tin trúng số. Ảnh cắt từ clip.

Tối 25/11, nhiều người dân tại ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh chung vui khi biết tin hàng xóm cùng trúng giải đặc biệt xổ số Đồng Nai. Những video ghi lại cảnh người dân reo hò thu hút sự chú ý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 26/11, bà Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số tại Tây Ninh, xác nhận 16 tờ vé số trúng giải đặc biệt được bán cho người dân trong cùng một xóm. Với giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng/vé, tổng số tiền trúng thưởng của các khách hàng là 32 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế.

Theo bà Lan, số vé trên được một người bán vé số dạo mang đến mời người dân mua. Mỗi người mua ủng hộ một vài tờ có cùng dãy số, không ngờ cùng trúng giải đặc biệt.

"Có người trúng một, hai tờ, có người trúng ba tờ", chủ đại lý cho hay.

Chị Lan đang tiến hành đổi thưởng cho chủ nhân các tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 25/11. Ảnh: NVCC.

Trong ngày 25/11, bà Lan đổi thưởng cho 9 tờ vé số. Khi nhận tiền, một số khách hàng chia sẻ dự định xây nhà, trả nợ hoặc lấy vốn làm ăn.

Lê Trúc, người dân ấp Rừng Dầu, cũng là người ghi lại đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cho biết cha nuôi của cô là người bán những tờ vé số trúng giải đặc biệt cho bà con trong xóm. Bản thân ông cũng may mắn trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng.

Trúc không nắm rõ số lượng người trúng thưởng, cũng như số tiền cụ thể mỗi người nhận được do nhiều hàng xóm không công khai thông tin.

Thấy mọi người vui mừng khi trúng số, cô lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc chung vui rồi đăng lên trang cá nhân, nhận được lượng tương tác lớn.